Thấy cụ ông đạp xe loạng choạng trên đường, cô gái tò mò đi theo không ngờ chứng kiến cảnh nghẹn lòng

Ai đó từng nói rằng: Khi cuộc sống có trăm ngàn lý do bắt bạn phải khóc, bạn hãy cho cuộc sống thấy bạn luôn có trăm ngàn lý do để mỉm cười. Khó khăn, trở ngại luôn là 1 phần của cuộc sống, chẳng có cách nào khác ngoài việc mạnh mẽ tiến lên.

Quả thật, ý chí, tinh thần lạc quan ấy có rất nhiều người làm được trong xã hội vốn nhiều trông gai này. Đặc biệt, phải kể đến cụ ông trong clip dưới đây.

Clip: Cụ ông đạp chiếc xe cà tàng trên phố và câu chuyện nghẹn ngào phía sau (Nguồn: Sài Gòn Hoa Lệ)

Theo đó, đoạn clip do một cô gái đi đường ghi lại hình ảnh cụ ông tuổi tác đã cao, đi chiếc xe đạp cà tàng, chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc phía sau. Hình dáng cụ ông đạp chiếc xe đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường phố bất giác cô gái quyết định lặng lẽ chạy xe theo phía sau. Và ngay được tận mắt chứng kiến hành trình "lang thang" thường ngày trên đường của ông cụ, lòng cô gái bỗng nhiên thắt lại.

Khi đến một góc phố quen thuộc, cụ ông dừng xe lại, tháo dỡ những túi đồ để tạm xuống vỉa hè. Ông lặng lẽ bước tới thùng rác, lục tìm rồi nhặt nhạnh lại 1 phần đồ ăn mà ai đó đã ăn dang dở để lấp đầy chiếc dạ dày đói của mình.

Tiếp theo, ông dựng tạm một sạp hàng nho nhỏ, bán vé số và kẹo cao su với hi vọng kiếm chút tiền sống qua ngày.

Chứng kiến khoảnh khắc xót xa ấy, cô gái đã không kìm được lòng, chạy đi mua 1 ổ bánh mì biếu ông cụ. Ngoài ra, cô còn tặng cụ số tiền nhỏ như muốn chia sẻ một chút vất vả của ông. Nhưng đáp lại thịnh tình của cô gái, cụ ông chỉ nhận ổ bánh mì còn tiền thì ông trả lại, không nhận.



Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, cụ ông năm nay đã 94 tuổi. Ông cụ tâm sự, trời chưa cho đi, còn sống, còn quậy được nên sẽ không nhờ vả ai. Tuổi đã cao nhưng ông cụ ngày 2 lần đạp chiếc xe cà tàng của mình từ Quận 10 lên đường Hàm Nghi, ngồi bán vé số và singum. "Số tôi chắc trời còn chưa cho chết, té nhiều rồi, bị người ta ủi trúng cũng có, tự té cũng có mà chưa chết, thôi thì còn sống thì ráng sống tử tế, không phiền ai".

Lòng tự trọng và sự lạc quan của cụ ông đã khiến trái tim nhiều người thắt lại. Tinh thần tự mình vươn lên trong nghịch cảnh của ông cụ làm tất cả phải nể phục.

