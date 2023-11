Thấy con gái ngã chỏng vó, bố mẹ phản ứng cực điềm tĩnh nhận nhiều lời khen

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý xảy ra tại một gia đình gồm 3 thành viên.

Theo đoạn clip được camera an ninh trong nhà ghi lại, đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ăn cơm ở bàn ăn. Tiếp đó, cô con gái cũng tiến đến rồi ngồi xuống ghế, định thưởng thức bữa ăn cùng bố mẹ.

Tuy nhiên, do không cẩn thận, bé gái vừa ngồi xuống ghế liền bật ngửa ra sau rồi ngã chỏng vó xuống sàn nhà.

(Video: Bố mẹ cực điềm tĩnh khi thấy con gái ngã chỏng vó)

Thấy con ngã, thế nhưng cả bố và mẹ đều phản ứng cực điềm tĩnh, không cười phá lên hay vội vàng bỏ bữa ăn để chạy đến đỡ con dậy. Thay vào đó, họ tiếp tục bữa ăn, chỉ nhìn con gái xem con có hành động gì tiếp theo.

Và ngay sau đó, cô bé liền ngồi dậy, kéo ghế ngồi vào bàn ăn rồi cùng ăn với bố mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú trước sự phản ứng của đôi vợ chồng trong tình huống này. Bởi lẽ, nếu bố mẹ cười phá lên thì vô tình làm tổn thương đứa trẻ, khiến đứa trẻ bị "quê" và không còn cảm thấy tin tưởng bố mẹ nữa.

Còn nếu bố mẹ sốt sắng chạy lại đỡ cô bé dậy thì vô tình khiến đứa trẻ được nước "làm nũng" và thiếu đi tính tự lập. Do đó, phản ứng điềm tĩnh của đôi vợ chồng nhận về rất nhiều lời ngợi khen. Cư dân mạng để lại những bình luận như sau:

"Nhìn là biết bố mẹ cô bé ráng nhịn cười dữ lắm, nhưng vì nghĩ cho cảm xúc của con, nên bố mẹ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách dạy con khá hay"

"Phải phản ứng như bố mẹ này mới đúng nè. Tự té thì tự đứng dậy được, chứ nhiều người thương con, thương cháu, cứ thấy con cháu ngã là sốt sắng rồi liên miệng: “ối giồi ôi con tôi, cái ghế này hư quá"

"Nếu là con tôi, tôi cũng vậy, tập cái tính tự ngã tự đứng lên, sau này khỏi phải dựa vào ai mà đi lên từ bản thân mình. Dạy con từ cái nhỏ nhất để khi con lớn, con sẽ trưởng thành là vừa".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn