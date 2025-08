Thầy cô giáo vượt hàng trăm cây số lội bùn tiếp sức cho đồng nghiệp vùng lũ

Bà Nguyễn Kiều Hoa - Hiệu trưởng trường PTTH DTNT tỉnh Nghệ An chia sẻ, do nhiều nơi chưa có sóng liên lạc nên đến thời điểm này chỉ mới thống kê được 22 gia đình học sinh bị thiệt hại nặng như nhà bị sập do núi lở, trôi hết đồ đạc,…Một số giáo viên trong trường có nhà ở vùng lũ cũng bị thiệt hại nặng nề.. Vì thế, sau khi đường thông, bằng nhiều nguồn huy động từ giáo viên, phụ huynh và một số nhà tài trợ, trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị hàng hóa, nhu yếu phẩm để lên thăm, động viên học sinh, giáo viên bị thiệt hại.