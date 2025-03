Phụ huynh soi camera thấy cô giáo liên tục làm 1 điều trước mặt con gái đang gào khóc nức nở, vội up ngay clip lên mạng và thốt lên 4 từ

Mới đây, một phụ huỵnh đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng trong lớp học mầm non của con gái mình khiến nhiều người xôn xao chú ý. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi 3 bạn khác đang ngồi im lặng trên ghế thì một bé gái liên tục òa khóc nức nở.

Đối diện là cô giáo, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không hề cáu gắt. Cô không vội vàng dỗ dành, cũng không trách mắng, chỉ lặng lẽ quan sát. Dù đang khóc nức nở nhưng nghe lời cô giáo nói thì em bé vẫn liên tục gật đầu.

Một lúc sau, khi con đã bớt nức nở, cô mới nhẹ nhàng rút khăn giấy lau nước mắt cho con. Rồi cô nói điều gì đó, con lặng đi một chút, sau đó vươn tay ôm lấy cô. Lúc này cô giáo mới ôm con vào lòng nhẹ nhàng vỗ về để con có thể nín khóc.

Mẹ nhìn cảnh ấy, bất giác thốt lên: "Giây phút ấy mẹ nhận ra đã chọn đúng trường. Không bõ công mẹ đi xem mấy tuần liền”. Vì cô không nuông chiều, cũng không làm ngơ, mà nghiêm khắc uốn nắn, giúp con trưởng thành.

Có thể thấy cô giáo đã áp dụng phương pháp giáo dục khá khoa học khi không vội vàng dỗ dành khi trẻ khóc mà để con tự trải nghiệm cảm xúc của mình, sau đó mới nhẹ nhàng hướng dẫn con nhận lỗi và sửa sai. Đây là cách giúp trẻ học được trách nhiệm và cách kiểm soát cảm xúc thay vì chỉ tìm kiếm sự an ủi.

Người mẹ cảm thấy yên tâm vì trường học có phương pháp giáo dục đúng đắn, giúp con mình rèn luyện nhân cách, biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh.

"Thấy con khóc mà thương nhưng hư là phải chỉnh đốn ngay, xong là phải ôm ấp vỗ về để các bạn ấy không thấy tủi thân. Cái ôm này chữa lành nhiều lắm luôn. Mình cũng mong sắp tới em bé nhà mình đi học cũng gặp được cô giáo có tâm như thế", tài khoản D.P chia sẻ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn