Cape Verde đổi đời khi dự World Cup 2026

Cape Verde sắp nhận mức thưởng hậu hĩnh từ FIFA.

Rạng sáng 14/10, Cape Verde – với dân số chỉ gần 600.000 người – đánh bại Eswatini 3-0, qua đó ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên trong lịch sử.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, chiến tích này còn mang đến một khoản thưởng khổng lồ cho Cape Verde. Theo xu hướng các kỳ World Cup trước, FIFA thường tăng dần tiền thưởng cho các đội bóng góp mặt.

Tại Brazil 2014, mức thưởng cho đội góp mặt tại vòng bảng là 5 triệu USD, Nga 2018 nâng lên 8 triệu USD và Qatar 2022 là 9 triệu USD. Tại World Cup 2026, giới chuyên môn dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng, ít nhất cũng tiệm cận hoặc vượt mốc 10 triệu USD.

Đặc biệt, World Cup 2026 sẽ có thể thức mới với 48 đội tuyển và vòng 32 đội được bổ sung. Điều này đồng nghĩa nếu Cape Verde vượt qua vòng bảng, họ sẽ nhận thêm một khoản tiền thưởng đáng kể.

Đây là nguồn động lực to lớn cho một đội tuyển có giá trị đội hình khiêm tốn. Theo Transfermarkt, toàn bộ đội hình Cape Verde hiện chỉ được định giá 31 triệu USD. Ngôi sao đắt giá nhất của họ là Wagner Pina (Trabzonspor) và Kevin Lenini (Krasnodar), cùng được định giá khoảng 5,7 triệu USD.

Với Cape Verde, hành trình lịch sử này không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn hứa hẹn mang lại khoản tài chính kỷ lục, góp phần thay đổi diện mạo bóng đá nước này.

