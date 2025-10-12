Đội tuyển Nigeria thoát nạn trước trận quyết đấu vòng loại World Cup

Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) cho hay, sự cố xảy ra khoảng 25 phút sau khi máy bay cất cánh từ Luanda (Angola), nơi đội vừa dừng tiếp nhiên liệu trên đường trở về sau chiến thắng 2-1 trước Lesotho.

Khi phát hiện vết nứt lớn trên kính buồng lái, phi công chiếc máy bay thuê riêng của hãng ValueJet lập tức kích hoạt quy trình khẩn cấp và quay đầu hạ cánh an toàn.

Toàn bộ cầu thủ, ban huấn luyện và các quan chức đi cùng được sơ tán an toàn sau khi máy bay đáp xuống.

Chiếc máy bay này cũng từng chở đoàn Nigeria đến Polokwane (Nam Phi) hồi giữa tuần để thi đấu trận gặp Lesotho.

Máy bay chở đội tuyển Nigeria buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Nguyên do bởi kính chắn gió máy bay bị nứt.

Đội hình Nigeria cho loạt trận tháng 10 gồm nhiều ngôi sao Ngoại hạng Anh như Calvin Bassey, Alex Iwobi, Frank Onyeka và Samuel Chukwueze, cùng các trụ cột Victor Osimhen và Ademola Lookman.

Ngay sau sự cố, NFF phối hợp cùng Bộ Hàng không, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng thống Nigeria để xin phép điều một máy bay khác từ Lagos sang Luanda đón toàn đội bay thẳng về Uyo, chuẩn bị cho trận đấu then chốt gặp Benin.

Nigeria hiện đang xếp thứ ba bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, kém đội đầu bảng Benin ba điểm và kém hai bàn hiệu số. Trận đấu có tính chất sống còn này sẽ diễn ra vào ngày 14/10.

Theo thể thức, chỉ đội nhất bảng giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, trong khi bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ dự vòng play-off.

Với việc từng lỡ hẹn World Cup 2022 và chưa bao giờ vượt qua vòng 1/8, trận đấu sắp tới mang ý nghĩa sống còn với đội bóng có biệt danh “Đại bàng xanh”.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn