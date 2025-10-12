Haaland lập hat-trick, Na Uy tiến sát vé World Cup

Na Uy tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại vòng loại World Cup, qua đó nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 9, thống kê chưa từng xuất hiện trong lịch sử đội tuyển Bắc Âu.

Đây cũng là chiến thắng thứ 6 của Haaland và đồng đội trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Lúc này, Na Uy giữ vững ngôi đầu với 18 điểm, trong khi đội đứng thứ 2, Italy có 12 điểm và chơi ít hơn một trận.

Haaland và đồng đội đã ở rất gần tấm vé World Cup đầu tiên từ năm 1998. Trong 2 lượt cuối của bảng I, Na Uy sẽ lần lượt chạm trán Estonia và Italy. Chỉ cần giành 4 điểm, họ sẽ có vé đến thẳng châu Mỹ vào năm tới.

Trong trường hợp bằng điểm Italy, Na Uy cũng có lợi thế rất lớn nhờ hiệu số vượt trội (26 so với 7).

Haaland thăng hoa.



Trước Israel, Israel lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ với hệ thống 5 hậu vệ nhằm phong tỏa Erling Haaland. Song, chỉ sau 6 phút, tiền đạo sinh năm 2000 có cơ hội mở tỷ số từ chấm phạt đền. Dù vậy, anh lại đá hỏng 2 lần liên tiếp.

Pha hỏng ăn không làm ngôi sao thuộc biên chế Man City nản chí. Phút 27, anh có pha chạy chỗ, dứt điểm bằng chân không thuận từ góc hẹp đầy tinh tế, hạ gục hàng thủ Israel. Ngoài ra, Anan Khalaili, Idan Nachmias còn phản lưới, giúp chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3 bàn.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Na Uy. Haaland dễ dàng hoàn tất hat-trick, đều sau đường kiến tạo của Antonio Nusa.

Haaland đã ghi 51 bàn chỉ sau 46 lần ra sân cho tuyển quốc gia. Đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp, cầu thủ này ghi ít nhất một bàn, tính ở mọi cấp độ. Mùa giải mới diễn ra được hơn 2 tháng, Haaland đã góp công vào 24 pha lập công (21 bàn, 3 kiến tạo) chỉ sau 12 lần ra sân cho Man City và tuyển Na Uy.

Tác giả: Duy Anh

