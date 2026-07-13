Thảo luận tại tổ 1: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Tham dự phiên thảo luận có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đai diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 1

Nhiều khó khăn trong vận hành chính quyền 02 cấp cần được tiếp tục tháo gỡ

Tại Tổ 1, qua nghiên cứu Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với những đánh giá về kết quả đạt được. Các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,65% - mức cao nhất kể từ năm 2012 đến nay; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 2,41 tỷ USD, cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Cùng với đó, việc kiện toàn tổ chức bộ máy sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai bài bản, đúng quy định; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%, thể hiện sự tin tưởng và đồng thuận cao của Nhân dân đối với hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đại biểu Hồ Xuân Xuyên - Tổ đại biểu số 12 phát biểu

Đại biểu Hồ Xuân Xuyên - Tổ đại biểu số 12 đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh quan tâm hơn đến những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hiệu quả thực thi công vụ. Về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu cho rằng sau khi sáp nhập và chuyển đổi mô hình tổ chức, đội ngũ cán bộ cấp xã đang phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn, trong khi kinh nghiệm quản lý, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và thực hiện chính sách dân tộc, còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc tổ chức nhiều cuộc họp và yêu cầu báo cáo thường xuyên đã làm giảm thời gian dành cho việc giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp cho người dân.

Đối với cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, cử tri phản ánh nhiều trụ sở cấp xã còn thiếu thốn, xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động; đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc cấp xã để sớm ổn định điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các ngành nhằm khắc phục tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn, nhất là ở cấp xã.

Liên quan đến đầu tư công, đại biểu cho biết tỷ lệ giải ngân mới đạt 24,44% kế hoạch, thấp so với yêu cầu đề ra. Nhiều dự án chuyển tiếp từ cấp huyện (cũ) về cấp xã quản lý vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc về nguồn vốn và quy hoạch…

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026, đại biểu đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, đặc biệt về kỹ năng giải quyết đơn thư, quản lý dự án đầu tư công cho đội ngũ cán bộ cấp xã; đồng thời rà soát, cắt giảm các cuộc họp và chế độ báo cáo không cần thiết để cán bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thứ hai, sớm hoàn thiện và ban hành bảng giá đất bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm; đối với các dự án dở dang, cần bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành hoặc xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp nhằm tránh lãng phí. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở trước mùa mưa lũ năm 2026, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái và thực hiện các giải pháp bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu theo kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Lục Thị Liên - Tổ đại biểu số 7 phát biểu

Đại biểu Lục Thị Liên - Tổ đại biểu số 7 cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong quý III và quý IV năm 2026, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng, có lộ trình và phân công trách nhiệm phù hợp nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, đại biểu cho biết theo đánh giá của UBND tỉnh, tiến độ thực hiện còn chậm và khả năng hoàn thành mục tiêu trong năm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Đại biểu Hoàng Văn Hiệp – Tổ đại biểu số 7 phát biểu

Góp ý vào các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp, tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Hiệp – Tổ đại biểu số 7 đề nghị bổ sung chức danh Phó Chi đoàn, Phó Chi hội vào dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản; và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ dân vận ở khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Chu Đức Thái – Tổ đại biểu số 12 đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thành phương án sắp xếp, sáp nhập các trường học và trạm y tế theo lộ trình đã đề ra

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa trả lời ý kiến của đại biểu

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Cụ thể, việc tồn tại quá nhiều hệ thống phần mềm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công gây khó khăn trong quá trình xử lý công việc; đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số, hoàn thiện hạ tầng và đồng bộ các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân. Các đại biểu cũng cho rằng việc thực hiện các chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, xóm, bản sau sáp nhập còn nhiều bất cập; đề nghị bổ sung các giải pháp bình ổn giá cả, ổn định đầu ra nông sản và bảo vệ sinh kế cho người dân.

UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa các kiến nghị thành các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trân trọng cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu để tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cho biết đến hết ngày 30/6/2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt trên 39%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn 59 Sở, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp. UBND tỉnh đã thành lập 5 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm.

Đối với việc giảm hội họp và chế độ báo cáo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành hạn chế tối đa việc yêu cầu địa phương báo cáo không cần thiết. Tuy nhiên, do yêu cầu từ Trung ương và các Bộ, ngành ngày càng nhiều, trong khi cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện, nên vẫn tạo áp lực đối với chính quyền cơ sở. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu, cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành nhằm giảm gánh nặng hành chính cho địa phương.

Về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 9,56%, cao nhất kể từ năm 2012 lại nay. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10,5- 11,5% trong cả năm, UBND tỉnh đã xây dựng 10 nhóm giải pháp trọng tâm và sẽ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu còn dư địa để tập trung chỉ đạo thực hiện. Đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đóng góp các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các kiến nghị liên quan đến sáp nhập đơn vị, lĩnh vực giáo dục, y tế và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, UBND tỉnh đã giao các Sở, ngành tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu giải quyết trên cơ sở cân đối ngân sách và phù hợp với quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền khẳng định UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành cụ thể hóa các ý kiến của đại biểu thành các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Dương Đình Chỉnh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả cho giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, cần quan tâm hơn nữa đến công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm các nội dung được tiếp thu, xử lý kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trên cơ sở thảo luận dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Tổ đại biểu số 1 đã có 9 lượt ý kiến phát biểu, tập trung vào 21 nhóm vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý, điều hành và các nội dung được cử tri quan tâm.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn