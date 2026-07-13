Thảo luận tổ 2: Quan tâm đến vấn đề đất đai, sản phẩm OCOP và nâng cao năng lực cán bộ cơ sở

Tham dự phiên thảo luận tại Tổ 2 có các đồng chí: Bùi Thanh An – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo HĐND các xã, phường: Vạn An, Kim Liên, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Diễn Châu, Hải Châu, Quảng Châu, Đức Châu, Hùng Châu, Giai Lạc, Bình Minh, Quỳnh Lưu, Quỳnh Tam, Quỳnh Sơn, Quỳnh Phú, Yên Thành, Quan Thành, Hợp Minh, Vân Tụ, Vân Du, Đông Thành, Quang Đồng.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ tại Tổ 2

Quang cảnh phiên thảo luận tổ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ - Tổ trưởng điều hành phiên thảo luậntại tổ 2

Nâng chất đội ngũ công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Các đại biểu thống nhất cao với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Toàn tỉnh đã quyết tâm, quyết liệt, có nhiều đổi mới và đạt kết quả toàn diện, nổi bật. Các đại biểu đánh giá cao và rất phấn khởi trước những kết quả toàn diện mà UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những điểm sáng trong công tác thu hút đầu tư và thu ngân sách nhà nước. Về các dự thảo Nghị quyết, các đại biểu cũng đồng thuận về cả số lượng, nội dung và thể thức.

Đại biểu Nguyễn Viết Hùng - đại biểu tổ 11 nêu ý kiến về vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực lao động

Theo đại biểu Nguyễn Viết Hùng, báo cáo đánh giá rất tốt công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và tuyển dụng tại các khu công nghiệp khi đều vượt kế hoạch đề ra. Song tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lao động nông thôn và lao động xây dựng tại địa phương sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trong 6 tháng cuối năm; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, tìm giải pháp căn cơ để khắc phục, không để việc thiếu hụt lao động làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn.

Hiện nay, mặc dù giá xăng dầu đã hạ nhiệt và trở lại trạng thái bình thường, nhưng giá của các loại hình dịch vụ và nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức cao, chưa được điều chỉnh giảm về mức ban đầu. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá đối với các loại hàng hóa, dịch vụ này trong thời gian tới nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với chương trình OCOP, dù Nghệ An có nhiều sản phẩm tốt nhưng tỷ lệ sản phẩm đạt 4-5 sao còn thấp và gặp khó khăn về đầu ra; do đó cần đẩy mạnh quảng bá, tập trung xúc tiến thương mại tại các đô thị lớn. Để phát triển ngành dược liệu gắn với sinh kế người dân, tỉnh cần sớm ban hành Chỉ thị, hoàn thiện Đề án quy hoạch vùng trồng chủ lực, đồng thời có chính sách thông thoáng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

Đại biểu Vũ Anh Thế - Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành nêu ý kiến liên quan đến đất công ích

Đại biểu Vũ Anh Thế kiến nghị tỉnh thống nhất áp dụng chế độ phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ cấp xã nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ cơ sở, thay vì áp dụng điều kiện về việc phải thiếu biên chế mới được hưởng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Thủy lợi Bắc Nghệ An khẩn trương tu sửa các tuyến kênh đang sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo nước tưới vụ Hè Thu, tránh nguy cơ nông dân bỏ hoang ruộng đất; đồng thời, xem xét điều chỉnh giảm khung giá đấu thầu đất công ích cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…

Đại biểu Phan Văn Cảnh – Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên nêu ý kiến

Các đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần bổ sung đánh giá về tác động tiêu cực của thiên tai, bão lũ đến tăng trưởng kinh tế chung; đồng thời rà soát lại bố cục văn bản để tránh trùng lặp nội dung giữa các phần. Phân tích sâu hơn về quy mô, cơ cấu của các doanh nghiệp đang hoạt động, giải thể hoặc tạm ngừng để có giải pháp điều tiết sát thực tế theo tinh thần Nghị quyết 68. Đặc biệt, tỉnh cần phân loại rõ các dự án tồn đọng theo Chỉ thị số 16-CT/TU để có hướng xử lý dứt điểm; kiên quyết rà soát, hủy bỏ các quy hoạch treo, dự án dở dang kém hiệu quả để khơi thông nguồn lực…

Các đại biểu cũng đề xuất tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các Nghị quyết về chế độ phụ cấp hoạt động không chuyên trách đối với cán bộ cấp xã, cấp xóm và kinh phí hoạt động đoàn thể, nhằm động viên kịp thời, tạo sự yên tâm để cán bộ công tác trong tình hình mới.

Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu cũng phản ánh thực trạng về áp lực bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Sau sáp nhập, khối lượng công việc tại cấp xã không chỉ dừng lại ở mức “tăng đáng kể” mà thực tế đã “tăng lên rất nhiều”, gánh vác tới khoảng 50 đầu việc khác nhau. Thực tế, việc đòi hỏi mỗi địa phương phải có ngay cán bộ công nghệ thông tin trình độ cao hay bác sĩ chính quy về làm việc tại phòng văn hóa, trạm y tế là điều bất khả thi trong bối cảnh biên chế còn nhiều khó khăn…

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, nguồn cung lao động phổ thông tại địa phương hiện vẫn đáp ứng tốt, nhưng việc bố trí nhân sự và tính chất khắt khe đặc thù của khối tư nhân/doanh nghiệp FDI vẫn nằm ngoài tầm quản lý của các ban, ngành

Làm rõ kiến nghị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, trong năm 2026, tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn tham mưu, thiết kế các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, tập trung nâng cao năng lực thực tế cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhằm bổ khuyết những kỹ năng còn thiếu và yếu. Đồng thời, các địa phương cần chủ động lựa chọn những cán bộ trẻ, có năng lực tiếp thu tốt để cử đi đào tạo, tập huấn, kịp thời phục vụ cho công tác ứng dụng công nghệ tại cơ sở…

Để ban hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội thực sự có hiệu lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần rà soát tổng thể để mạnh dạn cắt bỏ những chính sách nhỏ lẻ, thiếu hiệu quả từ cơ sở, dồn nguồn lực cho các chính sách lớn và chất lượng hơn

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn làm rõ về thực trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể; việc quản lý giá cả thị trường, nâng cấp hạ tầng thủy lợi

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Duy Nhật làm rõ về giải pháp phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP; vướng mắc trong hoạt động đấu thầu đất công ích và quy định hạn mức giao đất cho các cơ sở tôn giáo

Đường hướng đã mở, nhiệm vụ đã rõ, tập trung quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện các báo cáo và tập trung lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026 đánh dấu giai đoạn phát triển mới, là chặng đường đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Toàn bộ hệ thống chính trị các cấp đã có những bước tiến mạnh mẽ, đổi mới sâu sắc trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Trong vòng 6 tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra, làm việc trực tiếp với tất cả các xã; từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành 04 chỉ thị nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách về chính quyền hai cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy cũng đã trực tiếp làm việc với từng xã, thể hiện sự thay đổi quyết liệt trong phương thức chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả về tăng trưởng, thu hút đầu tư, triển khai dự án trọng điểm, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, tỉnh cũng tập trung hoàn thiện bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xử lý tài sản công dôi dư, hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch cấp xã…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đã trả lời cụ thể từng nội dung các đại biểu nêu ý kiến. Trong đó, về chế độ đối với cán bộ khối xóm, bản sau sáp nhập, Nghệ An đã có sự nỗ lực khi tăng thêm hệ số phụ cấp. Đối với trăn trở về việc cấp phó tại các xóm, bản sau sáp nhập chưa có phụ cấp, đây là bài toán chung của nhiều địa phương trên toàn quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã bàn bạc, cân nhắc rất kỹ cùng các Sở, ngành nhưng nguồn lực hiện tại chưa cho phép thực hiện. Giải pháp căn cơ là phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao nguồn thu ngân sách thì mới có kinh phí đáp ứng.

Về chương trình OCOP và phát triển nông nghiệp, tỉnh hiện có hơn 700 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, nhưng khâu tiêu thụ vẫn là thách thức lớn. Do đó, chính sách phát triển nông nghiệp phải thay đổi tư duy từ hỗ trợ “đầu vào” sang hỗ trợ “đầu ra”, tránh tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, phải đầu tư tập trung quy mô lớn. Bên cạnh nỗ lực tự doanh của các hợp tác xã, hộ gia đình qua môi trường mạng hay hội chợ, tỉnh đang quyết liệt thu hút các nhà đầu tư siêu thị lớn để tạo chuỗi bao tiêu chuyên nghiệp tại chỗ. Nếu mỗi xã có một sản phẩm lọt vào được chuỗi siêu thị thì toàn tỉnh đã có 130 sản phẩm được tiêu thụ ổn định. Đồng thời, cần sớm ban hành quy chế phối hợp chặt chẽ, rõ ràng giữa ngành nông nghiệp cùng các tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp để cùng xây dựng chuỗi liên kết siêu thị.

Về công tác quản lý đất đai, tỉnh sẽ triển khai một chiến dịch tổng lực về đất đai. Ngành Nông nghiệp và Môi trường phải đặc biệt tập trung vào công tác đo đạc bản đồ địa chính, bởi nếu không có dữ liệu đo đạc chuẩn xác thì không thể triển khai được bất kỳ thủ tục gì tiếp theo. Các kế hoạch triển khai phải bám sát chỉ đạo của Chính phủ và nhu cầu bức thiết của từng địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, kể từ khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh cũng đã tập trung cao độ, nỗ lực xuyên suốt trong những tháng đầu năm. Vì vậy, mong các đồng chí Bí thư cấp ủy và các vị đại biểu HĐND tiếp tục giữ vững tinh thần, khí thế đó. Việc hoàn thiện cơ chế vận hành của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, kết hợp với quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, chính là cơ sở vững chắc để toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. “Đường hướng đã mở, nhiệm vụ đã rõ ràng, chỉ cần có quyết tâm cao và sự tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh chắc chắn sẽ hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển của năm 2026…” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn