Thành phố trực thuộc tỉnh rộng nhất Việt Nam sẽ tăng gấp 4 lần dân số sau mở rộng

Nghệ An nghiên cứu phân loại đô thị

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành kiểm tra thực trạng phát triển đô thị TP. Vinh mở rộng (do Bộ Xây dựng chủ trì) về Đề án phân loại đô thị thành phố Vinh mở rộng và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường, các vấn đề phát triển đô thị khác của tỉnh Nghệ An.

Khu vực nội thành trong phạm vi nghiên cứu lập Đề án phân loại đô thị gồm 16 phường hiện hữu thuộc TP. Vinh (Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Đông Vĩnh, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, Hưng Phúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trung Đô, Trường Thi, Vinh Tân); 07 phường hiện hữu thuộc thị xã Cửa Lò (Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy, Thu Thủy) và 04 đơn vị hành chính cấp xã dự kiến thành lập phường (Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức).

Khu vực ngoại thành gồm 5 xã thuộc thành phố Vinh (Hưng Chính, Hưng Hòa, Nghi Ân, Nghi Liên, Nghi Kim) và 4 xã thuộc huyện Nghi Lộc (Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong).

Đối chiếu với các quy định hiện hành tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thành phố Vinh (theo ranh giới khu vực nội thị đề xuất) đạt tiêu chí đô thị loại I với số điểm đánh giá là 83,24/100 điểm.

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị cần viết kỹ hơn, mạnh mẽ hơn về nhu cầu phát triển, mở rộng không gian phát triển vì hiện tỉnh như “một cái áo đang chật” đối với sự phát triển. Thay đổi chức năng của đô thị sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội không chỉ cho TP. Vinh mà tác động đến cả vùng. Tỉnh đã nhận thức, định hướng về đầu tư hạ tầng từ sớm, vì vậy, đến thời điểm này các điều kiện đã chín muồi, là thời điểm thích hợp để đánh giá nội dung này.

Về phía lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc phát triển mở rộng thành phố Vinh là cần thiết, các căn cứ pháp lý và cơ sở chính trị để mở rộng thành phố Vinh cũng thể hiện rõ.

Tỉnh Nghệ An xác định việc mở rộng thành phố Vinh là một trong những động lực chính cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh Nghệ An hết sức quyết tâm và mong muốn ngay trong năm 2024 hoàn thành Đề án phân loại đô thị thành phố Vinh mở rộng hướng tới thành phố biển.

Sẽ sáp nhập thị xã Cửa Lò vào TP. Vinh

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, đạt khoảng 16.486km2, dân số trung bình khoảng 3.409,8 nghìn người. Mật độ dân số tương đương 207 người/km2. Đây là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, được ví như "một cái áo đang chật" đối với sự phát triển kinh tế.

Xét về vị trí địa lý, Nghệ An thuộc vùng Bắc Trung Bộ. Phía Nam giáp thành phố Hà Tĩnh, phía Bắc Nghệ An giáp với Thanh Hóa, phía Đông giáp biển và phía Tây giáp Lào. Nghệ An cũng nằm trên những tuyến đường quốc lộ Bắc – Nam, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15, quốc lộ 1A và tuyến đường tàu Bắc Nam.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ của tỉnh hồi tháng 3/2023, UBND tỉnh thống nhất TP. Vinh sẽ sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò rộng 29km2, dân số hơn 57.000 người, gồm 7 đơn vị hành chính trực thuộc.

Cùng đó, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã của huyện Nghi Lộc bao gồm Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong. Ngoài ra, thành lập 4 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Đức.

Kết quả sau khi mở rộng, TP. Vinh có diện tích tự nhiên 166,24km2 (đạt 110,67%); dân số 575.718 người (tăng gần 384%), có 36 đơn vị hành chính cấp xã (360%) gồm 27 phường và 9 xã.

Huyện Nghi Lộc có diện tích tự nhiên 313,18km2 (đạt gần 70%); dân số 206.042 người (đạt 171%); có 25 đơn vị hành chính cấp xã (đạt 192,31%) gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Thành phố Vinh mở rộng sẽ tập trung đầu tư 16 dự án giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư dự kiến là 4.521 tỷ đồng.

