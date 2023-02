Thanh niên trai tráng chạy Ói, tung kiệu ở lễ cầu ngư

Từ sáng sớm 11/2, hàng nghìn người dân và du khách đã có mặt tại bãi biển thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An để cùng tham gia Lễ cầu ngư. Tại đây, đội nghi lễ Đền Cờn dâng nhiều hiện vật do người dân tự tay làm, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, ngư dân an lành, mạnh khỏe.