Thanh niên 'đánh rơi' bạn gái giữa đường để chạy trốn cảnh sát giao thông

Hình ảnh từ một video clip đăng trong nhóm Cà phê đường phố (mạng xã hội Facebook) cho thấy một tình huống khá khôi hài: Đôi thanh niên nam nữ đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm bỗng phát hiện có hai chiến sỹ Cảnh sát Giao thông đi sát bên cạnh. Ngay sau đó, chàng trai liền phanh gấp khiến chiếc xe bị ngã xuống đường ngay giữa ngã ba làm cô gái văng khỏi xe và lăn một vòng.

Rất nhanh sau đó, chàng trai liền dựng xe và leo lên phóng theo chiều ngược lại, hoàn toàn không đếm xỉa đến cô bạn gái còn đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã.

Người dân chứng kiến khá bất ngờ, an ủi cô gái, trong khi chiếc xe chở hai chiến sỹ Cảnh sát Giao thông dường như không để ý đến tình huống vừa xảy ra./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn