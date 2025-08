Thanh Hóa: Vi 'ngộ' bị khởi tố bổ sung vì sai phạm kế toán

Ngày 2/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' và khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ), Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về tội 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.

Nguyễn Văn Vi (ngoài cùng bên trái) cùng 3 người khác vừa bị khởi tố bổ sung về các vi phạm ảnh: CATH

Việc khởi tố các bị can trên liên quan đến vụ án hình sự 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (đóng tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành).

Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, vào ngày 30/6, Nguyễn Văn Vi đã bị khởi tố về tội 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'; Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính bị khởi tố 2 tội 'phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước' và 'vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết