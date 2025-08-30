Tai nạn giao thông làm 2 người thương vong ở Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 29/8. Anh Nguyễn Quốc N. (sinh năm 1994, cư trú xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 63AD-080.46 lưu thông trên đường tỉnh 864 hướng từ ấp Hòa Phú, xã Bình Ninh đi bến phà Bình Ninh. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Bình Long, xã Bình Ninh, xe mô tô do anh N. điều khiển xảy ra va chạm với ông Trương Minh Nh. (sinh năm 1969, ấp Thạnh Yên, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn



Vụ tai nạn khiến anh N. tử vong tại chỗ, còn ông Nh. bị thương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Theo người dân địa phương, tỉnh lộ 864 đoạn xã Bình Ninh mới đưa vào vận hành, mặt đường tuy rộng nhưng phương tiện lưu thông nhất là xe mô tô chạy vận tốc rất cao dễ dàng xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc như trên.

