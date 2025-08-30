Nhiều trường đại học tặng sinh viên 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ảnh: UFM

PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa ký quyết định tặng quà cho sinh viên chính quy và sinh viên chương trình liên kết quốc tế đang theo học tại trường, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính và 49 năm Ngày thành lập trường.

Mức chi là 100.000 đồng/sinh viên, áp dụng cho tất cả sinh viên chính quy và sinh viên chương trình liên kết quốc tế đang học tại trường.

Theo đại diện UFM, nhà trường luôn trân trọng những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời đặt niềm tin mạnh mẽ vào thế hệ sinh viên hôm nay – những người sẽ tiếp nối truyền thống, mang trong mình khát vọng vươn lên và trách nhiệm xây dựng đất nước.

"Món quà nhỏ gửi đến sinh viên không chỉ là sự quan tâm, động viên của nhà trường mà còn là lời nhắn nhủ: hãy nỗ lực học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân để trở thành những công dân toàn cầu, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường và thịnh vượng", PGS.TS Phạm Tiến Đạt cho biết.

Khuôn viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM trang trí cờ, hoa chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh.

Trước đó, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM gửi tặng tất cả sinh viên hệ đại học chính quy đang học tại trường trong niên hạn đào tạo 100.000 đồng/sinh viên.

Trường Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) cũng triển khai chương trình tặng 100.000 đồng/người đến toàn thể học viên, sinh viên hiện tại và tân sinh viên khóa 2025, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

Số tiền tặng được chuyển vào tài khoản ngân hàng hoặc nhận trực tiếp tại trường, từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9.

Tác giả: Lê Nam

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn