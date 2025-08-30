Muôn kiểu dịch vụ, bán hàng tự phát 'hét giá', người dân xem diễu binh bấm bụng chi tiền

Một nhóm người thu dọn ghế "cho thuê" sau lễ diễu binh tại bờ hồ - Ảnh: N.AN

Với chính sách miễn phí vé và tăng thêm thời gian vận hành, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được nhiều người dân lựa chọn để đi vào trung tâm Ba Đình xem diễu binh. Cũng vì vậy các điểm dừng dọc tuyến này mọc lên nhiều điểm trông xe tự phát với mức giá 30.000 - 50.000 đồng/xe/ngày.

Dịch vụ thuê ghế tiền triệu, xe ôm hét giá gấp đôi

Xung quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm là tuyến đường đoàn diễu binh của lực lượng quân đội Việt Nam và các nước đi qua, nhiều điểm trông xe tự phát mọc lên như nấm. Xe tràn ra vỉa hè hoặc vào các khu dân cư, với mức giá lên tới 50.000 - 70.000 đồng cả ngày.

"Ngày hôm nay tổng duyệt là 70.000 đồng/ghế, đến lễ chính ngày 2-9 dự kiến là 100.000 đồng/ghế. Nhưng muốn đặt chỗ số lượng lớn phải cọc trước, vì nhu cầu đặt chỗ rất nhiều mà số lượng có hạn" - một người cho thuê chỗ nói.

Chị Mai (Hoàng Mai) cùng gia đình đi xe máy vào trung tâm thành phố từ 3h sáng, không khó để tìm điểm gửi xe khi gần khu vực bờ hồ, các điểm trông xe chào mời. Đưa 5 chiếc xe vào một điểm gửi trên phố Hàng Bài, gia đình chị "sốc" khi được báo giá lên tới 350.000 đồng. Nghĩ đến việc lượng người đổ về trung tâm ngày càng đông, lại phải chen lấn tìm chỗ ngồi nên chị chấp nhận trả tiền để không phải đi bộ xa.

Trong khi đó gia đình anh Mạnh từ Phú Thọ xuống Hà Nội từ đêm phải "thuê ghế" kèm chỗ ngồi. Với gần 20 thành viên, mỗi ghế được "thuê" với giá 70.000 đồng, gia đình anh phải chi ra gần 1,4 triệu đồng, song vẫn phải chấp nhận vì được vị trí đẹp và có chỗ ngồi thuận tiện để xem diễu binh mà không phải chờ đợi, xếp hàng từ chiều hôm trước.

"80 năm mới có một lần, chúng tôi cũng muốn các con được trải nghiệm không khí diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh. Vì vậy, tôi chấp thuận chi ra mức như vậy để đỡ vất vả cho các cháu và thuận tiện cho gia đình đi lại trong những ngày nghỉ lễ ý nghĩa này" - anh Mạnh bày tỏ.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ hét giá gấp đôi, gấp ba

Dịch vụ xe ôm nở rộ khắp các tuyến đường mà đoàn diễu binh đi qua, nơi có nhiều người dân xem. Hầu như các app xe ôm công nghệ đều trong trạng thái "chờ tìm xe" khi nhiều tài xế "tắt app" chuyển sang bắt khách trực tiếp với mức giá thu về gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Chị Thanh Hương (Hà Đông) mất hàng giờ đồng hồ để đặt app bắt xe về ga Cát Linh. Chị đành gọi xe ôm, nhưng người thì hét giá 70.000 đồng, người lại đòi tới 100.000 đồng. Trong khi hằng ngày cùng tuyến đường, chị chỉ hết khoảng 30.000 đồng. Đi cùng con trai đi từ 3h sáng, đến gần trưa đã thấm mệt, chị đành "tặc lưỡi" chi tiền để cho con về nhà.

Hàng rong, quán ăn cũng đua tăng giá

Tại các tuyến đường, nhiều quầy bán hàng rong các mặt hàng đồ lưu niệm, quần áo, cờ Tổ quốc, ticker, bóng bay và các vật phẩm cho ngày Quốc khánh cũng nở rộ. Hầu hết các sản phẩm đều có mức giá cao hơn ngày thường gấp rưỡi hay gấp đôi.

Chị Lan (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết chị tranh thủ dịp Quốc khánh lấy hàng bán kiếm chút lời. Nón lá cỡ lớn có giá 80.000 - 120.000 đồng/chiếc; nón lá cỡ bé có giá 50.000 - 70.000 đồng/chiếc; khăn chéo cờ Việt Nam có giá 60.000 - 80.000 đồng/chiếc; dây băng có giá 20.000 đồng/chiếc; áo cờ đỏ sao vàng có giá 150.000 - 170.000 đồng/chiếc.

"Chúng tôi cũng biết giá cao khó bán, nhưng mua đầu vào cao quá nên không thể làm khác được" - chị bày tỏ.

Các điểm gửi xe tự phát tràn xuống lòng lề đường

Tại các hàng quán, ghi nhận chỗ nào cũng kín khách, đặc biệt là các quán ăn nhanh ven đường. Nhiều nhà hàng niêm yết giá ổn định, song cũng có một số nhà hàng tăng giá đôi chút, như các quán bún phở với mức giá ngày thường khoảng 40.000 - 45.000 đồng/bát thì nay tăng lên 55.000 - 60.000 đồng/bát.

Anh Đức (Long Biên) cho rằng nhu cầu người dân tăng mạnh trong các ngày lễ nên không tránh khỏi việc tăng giá, nâng giá. Tuy nhiên mức tăng giá cần hợp lý và tránh tình trạng trục lợi, như việc "xí chỗ" để cho thuê hay hét giá gấp đôi, gấp ba ngày thường, sẽ làm giảm đi ý nghĩa của những ngày lễ.

