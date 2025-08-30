Mưa to đến rất to, gió giật mạnh cấp 8 tại Hà Tĩnh

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ hôm qua (29/8) đến 10h30 sáng nay (30/8), trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to theo từng đợt, tập trung tại các khu vực miền núi. Tại các Trạm khí tượng thủy văn như Chu Lễ, Linh Cảm, Hòa Duyệt, Hương Khê, Hương Trạch và khu vực thành phố Hà Tĩnh cũ, lượng mưa đo được lớn nhất từ 100mm đến 250mm, khiến nhiều nơi bị ngập lụt.

Trên địa bàn Hà Tĩnh có gió giật mạnh cấp 8. Ảnh: Phạm Đức.

Đến sáng nay (30/8), mưa lớn kết hợp nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt cục bộ cho tuyến QL15 đoạn qua xã Phúc Trạch và một số tuyến đường trên địa bàn phường Thành Sen.

Ngoài mưa to, tại Hà Tĩnh đang có gió mạnh cấp 6, riêng khu vực phía Nam của tỉnh này có gió giật cấp 8.

Cũng theo Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, dự báo từ nay đến hết ngày 31/8, mưa to đến rất to tiếp tục duy trì, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất và ngập lụt ở một số khu vực tiếp tục xảy ra.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đến 10h sáng nay, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 17.9 độ Vĩ Bắc; 107.5 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Hà Tĩnh – TP Huế, cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25-30km/h. Rủi ro thiên tai trên địa bàn Hà Tĩnh được dự báo cấp 3.

Quốc lộ 15 qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) bị ngập. Ảnh: Tân Kỳ.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó.

Hà Tĩnh cũng đang trong quá trình khắc phục hậu quả bão số 5, ước tính thiệt hại hơn 2.900 tỉ đồng. Cơn bão này đã khiến 2 người chết, 43 người bị thương, 38.938 ngôi nhà bị thiệt hại, cùng với hư hỏng nhiều trường học, cơ sở khám chữa bệnh, và công trình văn hóa. Hàng chục ngàn héc ta lúa, rau màu, cây ăn quả và cây lâm nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cùng với nhiều tàu cá, lồng bè và gia súc, gia cầm bị thiệt hại....

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV