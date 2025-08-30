Số người mất tích trên toàn thế giới tăng gần 70% trong 5 năm

Lực lượng tuần tra biên giới kiểm tra giấy tờ của người di cư tại Eagle Pass, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mạng lưới Liên kết Gia đình của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) ghi nhận số người mất tích tính đến cuối năm 2024 là khoảng 284.400 người, tăng 68% so với năm 2019.

Tuy nhiên, ICRC cảnh báo rằng con số này "chỉ là phần nổi của tảng băng chìm."

Theo báo cáo của ICRC, công bố ngày 29/8, xung đột và di cư ồ ạt nằm trong số những nguyên nhân dẫn sự gia tăng này.

Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc ICRC Pierre Krahenbuhl nhấn mạnh từ Sudan đến Ukraine, từ Syria đến Colombia, số lượng người mất tích tăng vọt là một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng các bên đang không bảo vệ được người dân trong xung đột.

ICRC kêu gọi thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự chia cắt, bảo vệ những người bị giam giữ và xử lý thi thể đúng cách.

ICRC nhấn mạnh các quốc gia và các bên xung đột cần có trách nhiệm chính trong việc ngăn chặn các vụ mất tích, làm rõ số phận của những người mất tích và hỗ trợ các gia đình.

ICRC cũng kêu gọi việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, với các quy tắc chiến tranh liên quan đến dân thường nhằm hạn chế trường hợp báo cáo mất tích./.

