Minh Tú chấn thương nghiêm trọng

Vừa qua, Minh Tú đăng thông báo chia tay Sao nhập ngũ. Trong video, người mẫu chống nạng, cho thấy đang gặp chấn thương ở chân, khiến nhiều khán giả lo lắng. Được biết, trong một tình huống ở chương trình, Minh Tú không may bị mất đà, ngã mạnh xuống nền đất.

Vào tối 29/8, Minh Tú đăng bài viết chia sẻ về tình hình chấn thương hiện tại. Cô cho biết đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Bài đăng còn kèm theo hình ảnh chân của người mẫu với nhiều vết thương nghiêm trọng.

"Đọc từng dòng kết quả, tim mình nặng trĩu. Tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước. Mình phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng, gọt sụn chêm. Một bước ngoặt không hề dễ dàng. Nhưng mình tin rằng mọi khó khăn đều mang đến một ý nghĩa. Và hành trình này sẽ dạy mình học cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng sức khỏe", cô viết.

Hình ảnh Minh Tú và Ninh Dương Lan Ngọc chấn thương tại Sao nhập ngũ. Ảnh: @minhtu.

Ngoài ra, cô cũng có biết sẽ tạm vắng mặt, dừng các công việc để lo cho sức khoẻ. Dưới bài đăng, Minh Tú nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và khán giả. Hầu hết đều mong người mẫu giữ sức khoẻ và sớm bình phục.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc thông báo rời Sao nhập ngũ vì chấn thương chân chưa kịp hồi phục. Cô được các đồng nghiệp và đồng chí tổ chức buổi chia tay giản dị, ấm cúng. Tại đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng động viên Minh Tú đang gặp chấn thương và LyLy từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 1.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Tác giả: Minh An

Nguồn tin: znews.vn