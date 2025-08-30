Hỏa hoạn do biểu tình tại Indonesia, ít nhất 3 người chết

Người biểu tình tụ tập bên ngoài một tòa nhà cơ quan chức năng đang bốc cháy tại Makassar ngày 30-8 - Ảnh: REUTERS

Vụ cháy là một phần trong loạt các cuộc biểu tình lan rộng khắp Indonesia, bao gồm cả thủ đô Jakarta, nhằm phản đối vụ một tài xế xe ôm công nghệ bị xe cảnh sát cán chết vào ngày 28-8.

Theo Hãng tin AFP, các cuộc biểu tình hỗn loạn tại thành phố Makassar đã diễn ra bên ngoài các tòa nhà hội đồng thành phố và hội đồng tỉnh. Những người biểu tình đã phóng hỏa và ném đá những tòa nhà này, cùng nhiều phương tiện khác.

Xác nhận với truyền thông, ông Rahmat Mappatoba - thư ký hội đồng thành phố Makassar - cho biết 3 người đã thiệt mạng do vụ cháy tại tòa nhà hội đồng thành phố.

“Vụ việc đêm qua đã khiến ba người thiệt mạng. Hai người tử vong tại hiện trường và một người qua đời tại bệnh viện. Họ đã bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy... Chuyện này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi”, ông Rahmat Mappatoba cho hay.

Trong số 3 nạn nhân thiệt mạng, 2 người là nhân viên của hội đồng địa phương và 1 người là công chức.

Ngoài ra cơ quan chức năng xác nhận có ít nhất 4 người bị thương trong vụ cháy và hiện đang điều trị tại bệnh viện. Tính đến trưa 30-8 (giờ Việt Nam), ngọn lửa đã được khống chế.

Indonesia đang đối mặt với làn sóng biểu tình lan rộng sau khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một tài xế Gojek bị xe cảnh sát cán qua trong một cuộc biểu tình trước đó vào ngày 28-8, liên quan đến vấn đề lương thấp và những đãi ngộ hậu hĩnh của các nhà lập pháp nước này.

Nạn nhân của vụ tai nạn là tài xế Gojek, anh Affan Kurniawan (21 tuổi). Anh không tham gia biểu tình, nhưng đã gặp nạn trong lúc đang đi giao hàng.

"Khi bị cán, lẽ ra chiếc xe phải lùi lại nhưng nó không làm vậy. Có thể vì đám đông cũng đang dồn về phía xe nên nó tiếp tục tiến về phía trước", một nhân chứng thuật lại.

Tại thủ đô Jakarta, hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài trụ sở Lữ đoàn Cơ động (Brimob) thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Indonesia - đơn vị bị cáo buộc đã gây ra cái chết cho tài xế xe ôm công nghệ trên.

Các cuộc biểu tình lần này là những cuộc biểu tình lớn và bạo lực nhất kể từ khi Tổng thống Prabowo Subianto nhậm chức, đánh dấu phép thử quan trọng đối với nhà lãnh đạo Indonesia khi ông nắm quyền chưa đầy một năm.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn