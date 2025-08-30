Bị tròng dây vào cổ, người đàn ông tưởng em họ đùa cợt nên mất mạng

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an xã Châu Thành về vụ người dân phát hiện anh H.V.S. (SN 2002, nơi cư trú: tại ấp Minh Tân, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) chết bất thường trên giường ngủ, trên cổ có vết hằn.

Đối tượng Lý Hoàng Nam.



Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân và truy xét đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lý Hoàng Nam có mối quan hệ anh em bà con cô cậu với anh H.V.S. và hiện làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá. Khoảng 22h ngày 28/8, Nam từ phường Rạch Giá về nhà anh S. ở ấp Minh Tân, xã Châu Thành để thắp hương cúng bà ngoại.

Thời điểm này, trong nhà anh S. còn có hai em gái ruột của anh S. là H. (SN 2007) và T. (SN 2011). Do bực tức vì em H. thất hứa việc dẫn Nam đi Rạch Giá chơi, Nam đã lấy dao kề vào cổ em H., chất vấn lý do thất hứa và có hành vi sàm sỡ em H.. H. phản ứng, anh S. nghe thấy liền can ngăn nên Nam dừng lại.

Đến khoảng 1h sáng 29/8, khi đang ngủ chung giường với anh S., Nam phát hiện một sợi dây thừng dài khoảng 1m để trên đầu giường. Nam liền cầm dây thừng kề vào cổ anh S.

Anh S. tưởng Nam đùa giỡn nên không phản ứng. Sau đó, Nam ngồi đè lên người, dùng dây siết cổ anh S.. Khoảng hơn 1 phút sau, thấy anh S. nằm bất động, Nam buông tay, kéo mền trùm gần kín mặt anh S. rồi xuống võng nằm.

Đến khoảng 4h cùng ngày, Nam về nhà trọ thuộc phường Rạch Giá để thay đồ đi làm.

Biết không thể che giấu hành vi phạm tội và sự truy bắt của cơ quan Công an 7h30, ngày 29/8, Nam đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Tác giả: Trần Lĩnh - Nguyễn Nam

Nguồn tin: cand.com.vn