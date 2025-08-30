Khoảnh khắc khó quên của hàng trăm sao Việt

Á hậu Châu Anh, diễn viên Bảo Hân, MC Nguyên Khang, rapper Đen Vâu... tự hào khi có mặt trong đoàn diễu hành của khối Văn hóa - Thể thao. Các nghệ sĩ thừa nhận khoảnh khắc bước đi trên quảng trường Ba Đình lịch sử với tiếng reo hò của người dân hai bên đường khiến họ xúc động, tự hào. “Cách đây không lâu, khi làm MC của concert quốc gia Tổ quốc trong tim, tôi đã được đứng trước 50.000 khán giả. Cảm giác khi đó rất tự hào. Nhưng lần này khi đứng trong hạng mục nghệ sĩ tạm gọi là tiêu biểu, gồm các NSND, NSƯT, tôi càng hạnh phúc hơn. Người dân đứng kín 2 bên đường, reo hò, bắt tay mỗi khi chúng tôi tới. Có những người hô to tên chúng tôi. Cảm giác đó rất thiêng liêng và có lẽ khó có lần thứ hai”, Nguyên Khang chia sẻ với Tri Thức - Znews.