Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á Cao Tiến Đoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan.

Trước đó, ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi trên, lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các vi phạm xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quốc Hương

Nguồn tin: Báo Thanh Hóa