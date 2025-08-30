Viettel tặng 80GB data 5G miễn phí mừng Quốc khánh 2/9

Khách hàng chỉ cần soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi (mỗi thuê bao 1 lần duy nhất và sử dụng đến 24h trong ngày đăng ký). Chương trình áp dụng cho thiết bị hỗ trợ 5G, khi bật chế độ 5G và truy cập tại khu vực có sóng 5G. Với 80GB lưu lượng, khách hàng có thể thoải mái lướt web, xem video, livestream, chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa mừng đại lễ.

Song song, Viettel còn triển khai 80 triệu ưu đãi mừng Đại lễ 2/9, gồm:

• Tặng 80.000 điểm Viettel++ cho khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000đ/tháng (trong tháng 5, 6, 7/2025).

• Giảm 29.000đ cước Internet/tháng cho thuê bao đăng ký mới.

• Ra mắt gói combo 5G29.

• Chương trình “Tìm hiểu lịch sử trên TV360” với quà tặng trị giá 13 tỷ đồng (data, điểm Viettel++, kho phim chất lượng cao…)

Viettel tăng cường trạm 5G phục vụ Đại lễ 2/9. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Để đảm bảo trải nghiệm, Viettel đã triển khai hơn 1.700 trạm 5G tại Hà Nội, ứng dụng AI để tối ưu chất lượng mạng, giúp khách hàng duy trì kết nối mượt mà ngay cả tại các điểm đông người dịp lễ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.

Tác giả: CTV Mạnh Hòa

Nguồn tin: vov.vn