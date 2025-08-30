Ông Lê Hoài Trung làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Lê Hoài Trung - Ảnh: TTXVN

Sáng 30-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao làm quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng có quyết định về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trước đó Chủ tịch nước Lương Cường đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tạm thôi giữ chức Bộ trưởng cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trao quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư đã quan tâm, quyết định tăng cường cán bộ cho Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng nêu rõ ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao.

Trong 43 năm công tác, ông Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra. Đồng thời đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

"Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội, thời cơ; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược đối với nhiệm vụ đối ngoại; phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình", ông nhấn mạnh.

Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu - Ảnh: VGP

Phát biểu tại sự kiện, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo chủ chốt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tin tưởng giao trọng trách này, chia sẻ rằng đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn.

Ông đồng thời bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các Bộ trưởng Ngoại giao, trong đó có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Ông Lê Hoài Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng giao phó.

Dữ liệu Duy Linh - Đồ họa: NGỌC THÀNH

