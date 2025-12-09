Thanh Hoá vẫn còn tình trạng người có chức vụ 'bảo kê' cho vi phạm

Mạnh "gỗ" bị Công an Thanh Hoá bắt giữ để điều tra các hành vi môi giới hối lộ, đưa, nhận hối lộ cho nhiều cán bộ kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

Phát sinh nhiều vụ mới với hàng chục bị can bị điều tra, truy tố

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 trình Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tại báo cáo, cho thấy kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát sinh nhiều vụ việc mới, với hàng chục bị can bị điều tra, truy tố.

Theo báo cáo, kết quả công tác thanh tra, kiểm toán và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trong năm, các tổ chức thanh tra trong tỉnh triển khai 145 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 23 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 122 cuộc; 103 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 42 cuộc thanh tra đột xuất; đã ban hành kết luận thanh tra 130 cuộc; số cuộc chưa ban hành kết luận thanh tra là 15 cuộc.

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 28 tỷ đồng và 954m2 đất. Thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 22 tỷ đồng và 954m2 đất, xử lý trách nhiệm 83 tổ chức, 159 cá nhân.

Về thanh tra chuyên ngành, các sở ngành đã triển khai 60 cuộc thanh tra (47 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 13 cuộc thanh tra đột xuất). Kết quả, thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền vi phạm là 5,4 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan thanh tra đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đối với 112 tổ chức, 164 cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền là 4,5 tỷ đồng; không có vụ việc chuyển Cơ quan điều tra xử lý.

Đối với kết quả xem xét phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng, trong năm đã giải quyết 7.912/8.247 vụ việc (tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền phải giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước), đạt tỷ lệ 95,93%.

Về kết quả giải quyết tố cáo, trong năm các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thanh Hóa đã giải quyết 54 vụ việc/66 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết; trong đó tố cáo đúng 12 vụ, tố cáo sai 34 vụ; tố cáo có đúng, có sai 8 vụ. Qua giải quyết tố cáo, cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý 2 tổ chức; 8 cá nhân (trong đó có 6 cán bộ bị kiến nghị xử lý).

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương, báo cáo nêu rõ tổng thụ lý kiểm sát điều tra là 36 vụ, 161 bị can. Trong đó, số cũ 15 vụ, 74 bị can; số mới 21 vụ, 86 bị can; chuyển tội danh 1 vụ, 1 bị can; nhập vụ án 1 vụ, 0 bị can;

Đã giải quyết 22 vụ, 98 bị can. Trong đó, kết thúc điều tra đề nghị truy tố 19 vụ, 96 bị can; đình chỉ 1 vụ, 0 bị can; còn lại đang điều tra 14 vụ, 63 bị can.

Viện Kiểm sát thụ lý giải quyết 19 vụ, 96 bị can (số mới); đã giải quyết 17 vụ, 86 bị can, còn lại 2 vụ, 10 bị can.

Tổng thụ lý kiểm sát xét xử 28 vụ, 118 bị cáo. Trong đó, số cũ 10 vụ, 30 bị cáo; số mới 17 vụ, 86 bị cáo; tối cao ủy quyền xét xử 1 vụ, 2 bị cáo; đã giải quyết 23 vụ, 103 bị cáo (xét xử). Còn lại 5 vụ, 15 bị cáo đang giải quyết trong hạn luật định. Trong kỳ trả hồ sơ điều tra bổ sung 3 vụ, 11 bị can.

Vẫn còn tình trạng người có chức vụ "bảo kê" cho vi phạm

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thanh Hóa, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện và đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại. Báo cáo chỉ rõ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chưa thật sự đồng đều; vẫn còn nhiều trường hợp có biểu hiện “nhóm lợi ích”, móc ngoặc giữa người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp; tình trạng người có chức vụ, quyền hạn “bảo kê”, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra...;

Chất lượng hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành còn hạn chế, nhiều vi phạm về quản lý xây dựng thực hiện các công trình, dự án, vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường diễn ra trong thời gian dài nhưng chậm được xử lý, ngăn chặn.

Tác giả: Hoàng Thuỳ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn