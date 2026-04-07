Thanh Hóa tạo kịch tính tại V-League

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về lực lượng lẫn phong độ, Thanh Hóa không được đánh giá cao trước cuộc tiếp đón đối thủ đang có tham vọng cạnh tranh nhóm đầu. Tuy nhiên, chính sự hoài nghi ấy lại trở thành động lực để thầy trò HLV Mai Xuân Hợp nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Đội chủ nhà chủ động chơi chặt chẽ, tổ chức phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt các cơ hội phản công để giành chiến thắng đầy thuyết phục.

CLB Thanh Hóa không sở hữu đội hình có chiều sâu như nhiều CLB khác, nhưng bù lại là sự gắn kết và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Trước Công an TP HCM, họ đã cho thấy một tập thể đoàn kết, tôn trọng đối thủ và thi đấu với tinh thần cống hiến vì khán giả nhà.

Lực lượng sứt mẻ nhưng CLB Thanh Hóa (giữa) tiếp tục tạo nên những trận thắng khó tin ở V-League 2025-2026. (Ảnh: VPF)

HLV Mai Xuân Hợp hài lòng về màn trình diễn của các học trò và cũng nhấn mạnh rằng đây là chiến thắng của tinh thần tập thể. "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn, từ lực lượng cho đến áp lực thành tích. Nhưng các cầu thủ đã thi đấu với hơn 100% khả năng, tuân thủ chiến thuật và thể hiện sự đoàn kết đáng khen ngợi" - chiến lược gia gốc Thanh Hóa bày tỏ.

Chiến thắng này không chỉ giúp Thanh Hóa cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League sau 17 vòng đấu, tạm thoát nhóm có nguy cơ rớt hạng và còn khẳng định họ là đội bóng đáng gờm ở sân chơi quốc nội. Trong một giải đấu mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những màn trình diễn như vậy chính là yếu tố giúp Thanh Hóa nuôi hy vọng tạo nên những bất ngờ tiếp theo.

Với đà hưng phấn hiện tại, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có cơ sở để tin vào một giai đoạn bứt phá, tiếp tục khiến V-League 2025-2026 thêm phần kịch tính.

Tác giả: T.Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động