Cựu HLV tuyển Thái Lan tiếp tục chê bai nghiệp vụ trọng tài V-League

CLB Công an Hà Nội có chuyến làm khách đầy gian khó tại Chi Lăng ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026. Sở hữu nòng cốt lực lượng với nhiều tuyển thủ quốc gia song đoàn quân HLV Polking chỉ có thể thắng nhờ pha lập công trên chấm phạt đền 11m của ngoại binh Leo Artur phút 68.

Xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách lên đến 7 điểm so với nhóm bám đuổi, CLB Công an Hà Nội đang tiến gần chức vô địch V-League mùa này.

Đây cũng là danh hiệu mà thầy trò ông Polking hướng đến, sau khi có phong độ sa sút, phải sớm chia tay 3 đấu trường mùa này, gồm: Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two.

Trong buổi họp báo sau trận thắng vật vã SHB Đà Nẵng, HLV Polking thể hiện sự bức xúc trước công tác điều hành trận đấu của đội ngũ trọng tài V-League. Ông bày tỏ không hài lòng và đề nghị LĐBĐ Việt Nam (VFF) xem xét kỹ công tác điều hành của trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn.

"Tôi không muốn nhưng rồi cũng phải nói ra suy nghĩ của mình vì sức chịu đựng đã vượt giới hạn. Làm ơn đừng bao giờ để trọng tài Nguyễn Viết Duẩn bắt trận nào có đội bóng của tôi thi đấu nữa" - HLV Polking cho biết.

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định có ít nhất 10 quyết định của trọng tài khiến ông ức chế, bao gồm tình huống xua tay không công nhận phạt đền 11m của ông Duẩn khi tận mắt chứng kiến Rogerio Alves bị thủ môn Phan Văn Biểu phạm lỗi.

"Vua áo đen" này sau đó tham khảo VAR mới ra quyết định cho đội khách hưởng phạt đền 11m, và từ đây Leo Artur ghi bàn duy nhất trận đấu. "Nếu không có VAR thì sẽ ra sao? Một tình huống vốn rất rõ ràng nhưng trọng tài chính lại không theo sát và đưa ra nhận định thiếu quyết đoán!" - ông Polking nói.

Cựu HLV tuyển Thái Lan nổi tiếng là người cá tính, thường xuyên bộc lộ cảm xúc ngay trên sân đấu và không ít lần "ăn thẻ" của trọng tài. Đội ngũ trợ lý của ông Polking cũng không kém cạnh, luôn biết cách gây áp lực lên đội ngũ trọng tài điều hành lẫn cầu thủ đối phương mỗi khi thi đấu và cũng nhiều lần dính thẻ phạt.

Sau trận đấu bù vòng 13, V-League sẽ tạm ngưng để nhường sân chơi cho đội tuyển quốc gia thi đấu dịp FIFA Days tháng 3-2026. Vòng 17 V-League 2025-2026 sẽ bắt đầu vào ngày 4-4, cũng là thời điểm các đội dần bức tốc cho cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động