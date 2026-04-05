Đình Bắc giải 'cơn khát' bàn thắng V-League sau 500 ngày

Sau quãng thời gian dài im tiếng, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức chấm dứt chuỗi 500 ngày "tịt ngòi" tại V.League. Bàn thắng vào lưới Đà Nẵng không chỉ giải tỏa áp lực mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho chân sút trẻ trong phần còn lại của mùa giải 202526.

Đình Bắc giải cơn khát bàn thắng sau 500 ngày

Cuối cùng thì khoảnh khắc mà người hâm mộ chờ đợi cũng đã đến. Trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Đà Nẵng tại vòng 17 V-League 2025-2026, Nguyễn Đình Bắc đã ghi 2 bàn, qua đó chấm dứt chuỗi 500 ngày không thể "nổ súng" ở đấu trường quốc nội.

Pha lập công của tiền đạo sinh năm 2004 đến ở phút 30 và 70, sau những tình huống dứt điểm nhạy bén vế khung thành đối phương. Với tốc độ và sự nhạy bén, Đình Bắc dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, khép lại chuỗi ngày dài đầy áp lực.

Đây là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn, bởi trước đó, chân sút quê Nghệ An trải qua hơn một năm rưỡi không ghi bàn tại V-League – con số quá dài với một tiền đạo trẻ được kỳ vọng lớn.

Nghịch lý phong độ và áp lực từ kỳ vọng

Điều đáng nói, chuỗi trận "khô hạn" của Đình Bắc lại diễn ra song song với phong độ bùng nổ ở cấp độ đội tuyển trẻ. Tại VCK U23 châu Á 2026, anh ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới – thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Sự tương phản này cho thấy một nghịch lý rõ ràng: Đình Bắc có thể tỏa sáng ở sân chơi châu lục nhưng lại gặp khó tại V-League. Nguyên nhân đến từ môi trường thi đấu khắc nghiệt hơn, vai trò chiến thuật khác biệt và sự cạnh tranh khốc liệt ở CLB Công an Hà Nội – nơi anh không phải trung tâm hàng công.

Trong màu áo CLB, Đình Bắc thường phải chia sẻ đất diễn với các ngoại binh, thậm chí đảm nhận vai trò hỗ trợ thay vì dứt điểm. Điều này khiến hiệu suất ghi bàn bị ảnh hưởng, dù anh vẫn duy trì sự năng nổ và khả năng tạo đột biến.

Bước ngoặt cho tương lai gần

Bàn thắng vào lưới Đà Nẵng có thể xem là bước ngoặt quan trọng với Đình Bắc. Không chỉ giải tỏa áp lực tâm lý, pha lập công này còn giúp anh lấy lại sự tự tin – yếu tố then chốt với một tiền đạo trẻ.

Ở mùa giải năm nay, Đình Bắc từng ghi bàn tại AFC Champions League Two, góp công đưa CLB Công an Hà Nội vào vòng knock-out. Tuy nhiên, đấu trường V-League mới là thước đo quan trọng nhất cho sự trưởng thành của anh.

Trong bối cảnh ASEAN Cup 2026 đang đến gần, việc tìm lại cảm giác ghi bàn sẽ giúp Đình Bắc có thêm cơ hội khẳng định mình trong màu áo đội tuyển Việt Nam, sau khi đã hoàn tất án "treo giò" trong dịp FIFA Days tháng 3.

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người lao động