CLB Thanh Hoá quyết không "nhả quân", U23 Lào gặp khó tại Vòng loại U23 châu Á

Chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026 đang đến gần, nhưng U23 Lào lại đối diện với bài toán nan giải khi không thể có được sự phục vụ của Damoth Thongkhamsavath – tiền vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình. Theo một số nguồn tin, CLB Thanh Hóa đã từ chối cho phép cầu thủ gốc Việt này trở về hội quân cùng đội tuyển trẻ Lào.

Damoth gia nhập CLB Thanh Hoá từ cuối mùa giải 2024/25.

Lý do được đưa ra là Ban huấn luyện muốn Damoth ở lại CLB để tập luyện, cải thiện thể lực và chuẩn bị cho những vòng đấu kế tiếp tại V.League 2025/26. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, bởi các đồng đội cùng khoác áo Thanh Hóa như Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn hay Nguyễn Ngọc Mỹ đều được tạo điều kiện lên tập trung U23 Việt Nam, tham dự vòng loại tổ chức tại Việt Trì (Phú Thọ).

Sinh năm 2004, Damoth có gốc gác Việt Nam khi ông bà anh đều mang quốc tịch Việt nhưng đã sang Lào sinh sống. Tiền vệ này từng gây ấn tượng mạnh trong màu áo tuyển Lào tại AFF Cup 2024, đặc biệt ở các trận gặp Indonesia và Philippines. Ở cấp CLB, anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Lào trước khi chuyển đến V.League.

Damoth được xem là trụ cột quan trọng của U23 Lào.

Việc không thể triệu tập Damoth lần này là tổn thất lớn cho U23 Lào, bởi họ mất đi một tiền vệ toàn diện và giàu kinh nghiệm quốc tế. Trong khi đó, quyết định giữ anh ở lại cho thấy Thanh Hóa đánh giá rất cao vai trò của Damoth trong hành trình cạnh tranh ở V.League, nơi đội bóng xứ Thanh đang gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá Lào đã nhiều lần liên hệ với Thanh Hóa để mong có được sự phục vụ của Damoth, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn giữ lập trường không “nhả quân”. Theo quy định của FIFA, các CLB không bắt buộc phải để cầu thủ về tập trung cùng đội U23. Ở vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Lào rơi vào bảng J với những đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Indonesia và U23 Macau. Việc thiếu vắng Damoth chắc chắn sẽ khiến cơ hội cạnh tranh của họ thêm phần hạn chế.

Tác giả: Hồng Nhung