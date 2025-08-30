CLB Thanh Hoá được đề nghị giao cho LĐBĐ Thanh Hoá tiếp nhận

Tờ trình gửi lên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh có nội dung như sau:

Ngày 19/11/2020, căn cứ đề nghị của Tập đoàn Bất động sản Đông Á, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 79/NQ-LĐBĐ về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và bàn giao nguyên trạng Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa cho Công ty TNHH Một thành viên Bóng đá Đông Á Thanh Hóa; đổi tên đội bóng thành Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa do ông Cao Tiến Đoan làm Chủ tịch Câu lạc bộ;

Theo thông tin được báo chí phản ánh (Dân Trí, VietNamnet, VNExpress, Thanh niên, Cổng thông tin điện tử, Công an tỉnh Thanh Hóa…), tối ngày 28/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, sinh năm 1960, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa;

Để đảm bảo duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tham gia thi đấu mùa giải 2025 – 2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chủ tịch UBND xem xét:

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trước mắt thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của Ban Tổ chức mùa giải V-League 2025 – 2026. Đồng thời nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đủ năng lực để tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét những nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

