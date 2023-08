Thanh Chương (Nghệ An): Buộc tháo dỡ công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, kỷ luật, khiển trách nhiều cán bộ liên quan

Buộc ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp phải tháo dỡ các nhà chòi đã xây dựng, lắp đặt trái phép trên đất rừng sản xuất.

Ngày 12/5, PV đã có bài viết “Thanh Chương (Nghệ An): Để dân xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, xã bị huyện “tuýt còi”, phản ánh sự việc nhiều hạng mục công trình được xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, nhưng chính quyền xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) đã không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Khi dư luận phát hiện, huyện kiểm tra và “tuýt còi” thì phát hiện UBND xã ban hành quyết định xử phạt sai thẩm quyền.

Theo đó, đầu tháng 4/2022, ông Nguyễn Hoàng Sỹ Giáp thường trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh đã ngang nhiên tiến hành xây dựng nhiều hạng mục công trình trên đất rừng sản xuất tại thửa đất số 407 và thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01 bản đồ lâm nghiệp xã Thanh An (địa chỉ tại: Khe Trò xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). UBND xã Thanh An cũng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt 4.000.000 đồng đối với ông Giáp, nhưng để mặc các hạng mục công trình sai phạm tồn tại đến nay.

Đến đầu tháng 02/2023, dư luận và nhân dân địa phương xôn xao về việc nhiều hạng mục công trình được chủ nhân cho xây dựng trái phép trên đất trồng rừng, tồn tại suốt nhiều tháng qua như thách thức chính quyền sở tại.

Sau khi nhận được phản ánh từ dư luận và nhân dân, ngày 13/02/2023, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ban hành Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn kiểm tra, UBND huyện Thanh Chương đã có kết luận kiểm tra nêu rõ: Ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp xây dựng các công trình để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên thửa đất số 407 và thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01 bản đồ lâm nghiệp xã Thanh An. Cụ thể: ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp đã có hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Để xảy ra trường hợp công dân (ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp) tự ý xây dựng các công trình trái phép trên đất rừng sản xuất tại Khe Trò, xã Thanh An trách nhiệm thuộc UBND xã, Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Thanh An, do không thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 208, Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể, UBND xã và Chủ tịch UBND xã đã không áp dụng biện pháp ngăn chặn và không xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất sử dụng sai mục đích ở địa phương. Công chức địa chính đã chưa kịp thời trong việc tham mưu xử lý vụ việc vi phạm dứt điểm và đúng quy định pháp luật…

Với hành vi vi phạm trên, ngày 11/7/2023, UBND huyện Thanh Chương đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ- XPHC, xử phạt ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp với số tiền 4 triệu đồng và buộc ông Giáp khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đã bị thay đổi, do hành vi vi phạm của mình gây ra. Cụ thể: Yêu cầu ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp phải tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ công trình sai phạm và khôi phục lại đất rừng trồng tại các thửa đất số 407 và thửa đất số 629, tờ bản đồ số 01 thuộc Khe Trò, thôn An Ngọc, xã Thanh An (Thanh Chương), thời gian thực hiện 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Cùng với đó, sau khi UBND xã Thanh An kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các tồn tại, sai phạm, UBND huyện Thanh Chương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Cảnh Nam – Chủ tịch UBND xã Thanh An và ông Nguyễn Cảnh Dũng – Công chức địa chính xã Thanh An vì đã để sai phạm tồn tại trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Sau khi dư luận phản ánh sai phạm của ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ. Qua kiểm tra đã xác định rõ sai phạm của các cá nhân liên quan, theo đó, UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Sỹ Hoàng Giáp 4 triệu đồng và buộc ông Giáp phải tháo dỡ các công trình trái phép nêu trên trả lại mặt bằng là đất rừng sản xuất. Liên quan đến việc để người dân xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng sản xuất, mà không thể ngăn chặn xử lý dứt điểm, UBND huyện Thanh Chương cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Chủ tịch UBND xã và công chức địa chính xã Thanh An.

