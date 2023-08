Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu: Đoàn kết, đồng thuận cao để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở

Là Trưởng ban Chỉ đạo, xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa của Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An?

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông so với cả nước. Toàn tỉnh có 460 xã, phường, thị trấn thuộc 21 huyện, thành phố, thị xã. Đặc điểm này đã tạo nên sự khác biệt khá lớn về vùng miền cũng như điều kiện về kinh tế, xã hội trong quá trình phát triển chung của tỉnh. Vì vậy, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là hết sức quan trọng.

Để đánh giá đúng vai trò, tầm quan trọng của cán bộ ở cơ sở, tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; đồng thời tăng cường công tác gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp huyện với đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm nắm bắt được nội tại từng cơ sở và nhu cầu, mong muốn, cũng như khó khăn để kịp thời giải quyết, tạo sự đồng thuận và chuyển biến mạnh mẽ từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình

Được biết, vào tháng 5 năm 2018, tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Vậy, trong 5 năm vừa qua, xin ông cho biết hiệu quả của chương trình này đối với sự phát triển kinh tế, xã hôi của tỉnh Nghệ An?

Cách đây 5 năm, ngày 26/5/2018, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã tổ chức chương trình gặp mặt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi về vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và nhiều vấn đề khác từ cơ sở.

Qua 5 năm nhìn lại, dư âm và sức lan toả của chương trình đã thể hiện được hiệu quả trong thực tiễn hết sức rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá cao qua từng năm; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, đến hết năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng, đạt 21.805 tỷ đồng năm 2022. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 2,54 tỷ USD.

Thu hút đầu tư cũng có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tăng cả về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Năm 2022, tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm của các dự án đạt 45.764,5 tỷ đồng. Trong 7 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã cấp mới cho 69 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 21.839,4 tỷ đồng; Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 24.551,8 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2022, số dự án cấp mới tăng 4,55%, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng 1,33 lần. Nghệ An thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước trong năm 2022, đạt 961,3 triệu USD và từ đầu năm 2023 đến nay, Nghệ An thu hút được hơn 890 triệu USD, đứng thứ 8/63 cả nước.

Đặc biệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An được đánh giá là hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 309/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75,18%; 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tương đương 17,15%; 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tương đương 11,32%. Có 197 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới; có 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa - xã hội Nghệ An có nhiều điểm sáng, định hình rõ là trung tâm về giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng, y tế của khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Xã hội đồng thuận, an yên; tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết đồng bào lương - giáo, miền núi - đồng bằng được phát huy, lan tỏa rộng rãi.

Như vậy, qua các số liệu chưa đầy đủ đã nêu trên, có thể thấy rõ được hiệu quả rất tốt từ chương trình gặp mặt Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đem lại.

Trong chương trình gặp mặt lần này, Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An có thêm những kỳ vọng gì?

Như đã nói, đội ngũ cán bộ cấp xã, phường giữ vai trò quyết định trong việc hiện thực hoá sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở cơ sở; giữ vai trò quyết định trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện mọi quyết định của cấp uỷ cấp trên, cấp uỷ cùng cấp và mọi chủ trương, kế hoạch, sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên. Cán bộ xã, phường còn là cầu nối quan trọng nhất giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đồng thời giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở.

Tuy nhiên, nhìn chung về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Nghệ An vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở; có nơi trình độ của đội ngũ cán bộ ở xã vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên cấp xã suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống quan liêu, tham nhũng…

Trong khi đó, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh mới, tình hình mới đối với hệ thống chính trị ngày càng cao, đặc biệt là ở cấp xã. Năm 2023 là thời điểm đánh dấu những dấu mốc rất quan trọng đối với sự phát triển của Nghệ An; là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặc biệt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 10/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

Có thể nói, Nghệ An đang ở một thời điểm “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”. Vì vậy, toàn bộ hệ thống chính trị Nghệ An phải quyết tâm vận dụng cơ hội để vượt lên.

Với một bối cảnh, thời điểm như vậy, rất cần sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân. Tổ chức chương trình gặp mặt Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần này, là sự quyết tâm nhất quán của lãnh đạo tỉnh Nghệ An với những mục tiêu phát triển như đã nói ở trên.

Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn sẽ diễn ra vào ngày 4/8