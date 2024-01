Thắng U19 Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An chính thức vào vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024

Trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Quảng Nam diễn ra vào lúc 13h30 ngày 29/1, tại sân vận động Tự Do Huế. Trước khi bước đến lượt đấu cuối bảng C, vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí nhất bảng, hơn đội kế sau là U19 Huế 2 điểm.

Trên sân vận động Tự Do Huế, U19 Sông Lam Nghệ An sớm làm chủ trận đấu, với những pha triển khai lên bóng có tính đa dạng khá cao. Ở 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1, hậu vệ Bùi Thanh Đức đã mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.

U19 Sông Lam Nghệ An chính thức có vé vào vòng chung kết U19 Quốc gia 2024

Kết thúc hiệp 1, U19 Sông Lam Nghệ An ghi thêm 2 bàn nữa do công của Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Trọng Sơn.

Bước sang hiệp 2, U19 xứ Nghệ không còn duy trì nhịp độ tấn công cao như trước nhưng với đẳng cấp vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn làm cho lưới của Quảng Nam rung thêm lần thứ 4, với cú đúp thuộc về tiền vệ Lê Đình Long Vũ.

Với chiến thắng với tỷ số 4-0, U19 Sông Lam Nghệ An khép lại vòng loại U19 Quốc gia 2024 ở vị trí nhất bảng C và chính thức bước đến vòng chung kết.

Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2024 được tổ chức tại Bình Dương. Dự kiến sẽ có 12 đội tham gia.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn