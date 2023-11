Thắng Philippines, tuyển Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á bằng chiến thắng 2-0 trước Philippines. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn gọi điện thoại chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier và thông báo tin vui. Với 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026, thường trực LĐBĐ Việt Nam thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng.

Philippines 0-2 Việt Nam

Chiến thắng trước Philippines có ý nghĩa rất quan trọng cả về chuyên môn lẫn tình thần cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Troussier có 3 điểm trên sân khách, tạo đà tâm lí trước trận gặp Iraq vào ngày 21/11 tới. Bên cạnh đó, các cầu thủ và ban huấn luyện cũng giải tỏa được rất nhiều sức ép sau những màn trình diễn chưa đủ sức thuyết phục trong các trận giao hữu.

Trong trận gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam không có Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng trong đội hình chính. Dù vậy, các học trò của HLV Troussier vẫn chơi tốt trong phần lớn thời gian.

Đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng. (Ảnh: CLB Nam Định)

Đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước với pha lập công của Nguyễn Văn Toàn. Các học trò của HLV Troussier kiểm soát tốt thế trận, tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Mặt sân là một trong những lí do khiến các chân sút của đội tuyển Việt Nam xử lí bóng không tốt.

Philippines cố gắng tấn công và khiến đội tuyển Việt Nam đối mặt với sức ép, có vài tình huống mắc lỗi. Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm và đồng đội vẫn đứng vững và có bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 ở phút bù giờ cuối cùng của Nguyễn Đình Bắc.

HLV Troussier thừa nhận đội tuyển Việt Nam may mắn: "Đánh giá về các cơ hội, tôi phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam có may mắn. Nếu Philippines gỡ hòa, không biết tỷ số cuối cùng sẽ thế nào. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh lại rằng đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội để kết liễu trận đấu từ trước".

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo VTC News