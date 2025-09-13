HLV Kim Sang-sik trước cơ hội lập kỷ lục với bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik liên tục gặt hái thành tựu cùng bóng đá Việt Nam.

Một năm sau khi dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam thay người tiền nhiệm Troussier, HLV Kim Sang-sik đã tạo được dấu ấn đậm nét khi liên tục gặt hái được thành công.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ở ASEAN Cup 2024, cùng U23 Việt Nam vô địch giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025 và mới nhất là vượt qua vòng loại giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

Mục tiêu của HLV Kim Sang-sik trong năm nay là cùng U23 Việt Nam chinh phục Huy chương Vàng SEA Games 33. Nếu làm được điều đó, HLV Kim Sang-sik sẽ đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á khi trở thành chiến lược gia đầu tiên vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và giành Huy chương Vàng SEA Games chỉ trong thời gian 1 năm.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam cũng từng rất thành công với HLV Park Hang Seo. Đồng hương của HLV Kim Sang-sik từng dẫn dắt lứa Quang Hải giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Đến cuối năm đó, chiến lược gia người Hàn Quốc giúp đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục.

Cũng trong năm 2018, thầy Park đưa U23 Việt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất ở ASIAD 2018 và giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát Huy chương Vàng SEA Games (2019) sau 60 năm chờ đợi. Sau đó 2 năm, cùng U23 Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch SEA Games ngay trên sân Mỹ Đình.

Trong năm 2019, tuyển Việt Nam đánh bại đại kình địch Thái Lan và giành ngôi Á quân King's Cup 2019 ngay trên sân nhà của đối thủ.

Chưa hết, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, cùng chiến thắng lịch sử trước tuyển Trung Quốc mang đậm dấu ấn HLV Park Hang Seo.

