HLV Kim Sang-sik sắp hết hạn hợp đồng, sẽ đi tiếp hay chia tay bóng đá Việt Nam?

Cho tới lúc này, chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 của ĐT Việt Nam đang khá bế tắc. Với việc thua Malaysia 0-4 ở lượt đi, chúng ta gần như không thể cạnh tranh vé dự VCK. Chính bởi thế, nhiệm vụ sáng giá cuối cùng còn lại của ông Kim Sang-sik, trước khi hết hạn hợp đồng với bóng đá Việt Nam (3/2026) là SEA Games 33.

Dù vậy, việc lấy lại tấm HCV SEA Games tới đây trên đất Thái Lan với U23 Việt Nam cũng là không hề dễ dàng. Không ít người tự đặt ra câu hỏi, nếu không thể chinh phục SEA Games 33, tương lai của HLV Kim Sang-sik sẽ đi về đâu. Liệu VFF có muốn kết hợp tiếp với chiến lược gia này?

Trước vấn đề ấy, BLV Quang Huy mới đây đưa ra nhận định: "Tôi cho rằng đến lúc này, ông Kim Sang-sik đang làm tốt công việc của mình. Còn để vô địch trong bối cảnh hiện nay ở Đông Nam Á thì thực ra chúng ta cũng chưa thể bứt lên.

Ở đây, không nói đến nhập tịch nhé, gạt yếu tố nhập tịch ra thì về nội lực, Việt Nam không thể nói là hơn Thái Lan được. Indonesia, nói vậy thôi chứ dù có phần bị che phủ bởi chuyện nhập tịch, nhưng thực chất bóng đá của họ cũng tốt. Họ là đương kim vô địch SEA Games mà. Thành ra, chúng ta không thể nói là hơn hẳn được.

Bởi thế, tôi nghĩ là chưa thể chia tay đâu, vẫn sẽ còn phải làm thêm. Bởi vì, như HLV Kim Sang-sik, để giúp bóng đá Việt Nam cất cánh, thay đổi một điều gì đó to tát thì cũng không đơn giản. Nhưng để nói rằng ông ấy đã “hết bài”, không còn làm được gì mới mẻ nữa thì không phải. Tôi nhận thấy ông ấy có sự cầu tiến, làm việc rất chuyên nghiệp. Lúc này, trong tay ông, cả đội tuyển lẫn bóng đá trẻ đều tốt.

Chúng ta vẫn có những lứa cầu thủ kế cận để bảo đảm đội tuyển duy trì được thành tích tốt. Chưa kể, chúng ta vẫn có làn sóng nhập tịch, Việt kiều trở về ngày càng đông. Thêm vào đó, các cầu thủ nhập tịch cũng sẽ bổ sung: Xuân Son trở lại sau chấn thương, rồi có thể cả Henrio cũng góp mặt nữa. Thành ra, chất lượng đội tuyển sẽ được nâng lên.

Vì vậy, tôi thấy rằng trong bối cảnh hiện tại, từ tháng Chín năm 2025 cho đến tháng Ba năm 2026 mà đã tính chuyện chia tay thì tôi nghĩ là chưa đâu. Vẫn phải tiếp tục làm thêm!".

Cuối năm 2024, khi mới nhận ĐT Việt Nam chưa lâu, HLV Kim Sang-sik đã giúp chúng ta lên ngôi vô địch!

Quả vậy, sau chiến dịch vô địch AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik gặp rất nhiều khó khăn nên mới lâm vào tình cảnh bế tắc tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi chúng ta mất siêu sao Nguyễn Xuân Son, chưa kịp nhập tịch thêm ai, thì Malaysia nhập tịch hàng loạt hảo thủ. Việc ĐT Việt Nam thua Malaysia ở lượt đi là điều đã lường trước.

Với lứa U23 Việt Nam, chúng ta đã có vé dự VCK U23 châu Á 2026 và trước đó nữa là vô địch U23 Đông Nam Á. Tại SEA Games 33, sẽ là mỹ mãn nếu chúng ta đoạt tấm HCV nhưng nếu mọi chuyện chẳng như ý, sẽ cần phân tích thêm chứ chưa thể vội chê bai HLV người Hàn Quốc.

Bên cạnh những câu chuyện thành tích, năng lực của HLV Kim Sang-sik cũng cực kỳ quan trọng. Ông cho thấy khả năng điều tiết tâm lý cả đội rất tốt, sử dụng nhân sự cực kỳ hợp lý và những toan tính chiến thuật đẳng cấp. Với HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều đà phát triển, nhiều sự kỳ vọng vào tương lai!

