Thang máy chung cư nhiều lần gặp sự cố khiến người dân lo lắng

Gia đình em Nguyễn Lan C vẫn chưa hết bức xúc, hoảng hốt về việc con em bị kẹt thang máy suốt gần hai tiếng đồng hồ mà không ai biết sự việc, may mắn các em được giải cứu kịp thời, nếu trễ thì sẽ không biết hậu quả thế nào.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 19.1 đến hơn 13 giờ, nhóm trẻ em gồm 4 cháu gái học lớp 6 đang đi thang máy tại chung cư Handico 30 (xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) đã bị kẹt suốt hơn một tiếng đồng hồ tại tầng 4. Đặc biệt không ai biết sự việc xảy ra. Lo lắng không thấy con về, bốn gia đình hốt hoảng, tá hỏa đã nhờ người và nhắn tìm con khắp nơi. Suốt thời gian tìm kiếm không thấy, gia đình các cháu nhỏ “mất tích” đã đề nghị Ban quản lý Handico 30 check camera thang máy mới phát hiện ra các cháu bị mắc kẹt thang máy. Ngay sau đó, các gia đình đã dùng gậy và xà beng cạy cửa thang máy để “giải cứu” các em.

Lực lượng chức năng cạy cửa tại chung cư Handico 30 để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: Chu Minh

Chị Trần Thị H, phụ huynh có con bị kẹt thang máy bất an cho biết: Lúc cứu các con ra, mặt cháu nào cũng tái mét, nhợt nhạt, do gào thét thời gian lâu nên các con bị khan tiếng. Thời điểm các con bị kẹt vì thang máy kín, không có sóng điện thoại, chuông báo động trong thang máy bị hỏng không hoạt động, bên ngoài không có ai có thể hỗ trợ. Các con vừa khóc vừa đập cửa nhưng là lúc giờ nghỉ trưa nên không ai nghe thấy. Vào trường hợp đó, người lớn còn sợ, nói gì đến các cháu nhỏ. Đây không chỉ lần đầu chung cư xảy ra tình trạng nguy hiểm thế này. Sống trong cảnh không an toàn khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Nếu trường hợp lúc đó chỉ có một bé gái mắc kẹt trong đó với một người đàn ông lạ không phải cư dân chung cư thì không biết các cháu sẽ gặp nguy hiểm thế nào”.

“Bố mẹ các cháu tìm khắp nơi không thấy nên đề nghị check camera mới phát hiện sự việc. Ở chung cư này thang máy thường hay bảo trì, chúng tôi thấy một thang máy không hoạt động, mọi người cứ tưởng thang máy bị lỗi đang sửa nên không ai biết tình trạng của các cháu đang ở trong đó. Thang máy thiếu oxy, để các cháu đến chiều thì chúng tôi không biết sẽ xảy ra trường hợp xấu đến mức thế nào. May mắn các con được cứu kịp thời, nếu không may xảy ra bất trắc thì ai "đền" các con cho bố mẹ các cháu đây. Mặc dù hằng tháng cư dân vẫn đóng đầy đủ tiền phí cho Ban quản lý chung cư Handico tính theo diện tích phòng bao gồm phí vệ sinh và vận hành, bảo trì thang máy, camera...Tuy nhiên sự sự cố vẫn lặp lại liên tục. Bây giờ nhiều ý kiến muốn chúng tôi đóng góp thêm để bảo trì vận hành chung cư, tiền camera... Vậy không biết số tiền chúng tôi nộp có được sử dụng đúng mục đích hay không mà lại phải đóng góp thêm? Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra chung cư, đảm bảo cho cư dân sống trong môi trường an toàn. Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng", một cư dân Handico bức xúc cho biết.

Tại chung cư Handico 30 sự cố kẹt thang máy liên tiếp xảy ra khiến cư dân lo lắng, bất an. Ảnh: Chu Minh

Được biết, ngoài vấn đề bảo trì thang máy, cư dân chung cư Handico 30 còn phản ánh tình trạng nước bẩn tại chung cư. Chị N cho biết: Tôi thấy nước ở chung cư mấy hôm nay bị váng vàng bẩn, nước vàng đục. Lấy mấy lớp bông lọc ra thì nhuốm màu đen bẩn. Lo lắng tình trạng trên, nhiều cư dân đã đi mua lọc nước về để lọc. Chị T, chung cư Handico30 cho biết: Nếu tình trạng nước bẩn diễn ra thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, con em sinh sống tại 14 tầng của tòa nhà này. Chúng tôi vô cùng bức xúc nhưng không biết làm cách nào để tình trạng này được giải quyết dứt điểm.

Tình trạng nước bẩn xảy ra tại chung cư handico 30

Trước đó, tại tòa nhà 3A, chung cư Handico 30, xã Nghi Phú, thành phố Vinh cũng đã xảy ra tình trạng kẹt thang máy. Cụ thể vào 3 giờ sáng ngày 28.5.2023, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong thang máy tầng hai tại tòa nhà. Anh T.C.A (SN 1992, trú tại thành phố Vinh) cùng một người bạn đi thang máy từ tầng 6 xuống tầng 1. Khi đến tầng 2, thang máy bị kẹt, không di chuyển nữa, cửa thang cũng bị kẹt không thể mở. Thời điểm đó, chuông báo động trong thang máy không hoạt động, bên ngoài không có ai có thể hỗ trợ.

Vì trong thang máy kín, không có sóng điện thoại nên anh A. cùng bạn phải cạy he cửa để bắt sóng, gọi điện thoại báo tin cho lực lượng cứu nạn cứu hộ. Nhận được tin báo, ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1 huy động 01 xe CNCH cùng 07 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu nạn cứu hộ sau đó đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng cùng xà beng cạy cửa và giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn.

Tác giả: Phạm Tước

Nguồn tin: baovanhoa.vn