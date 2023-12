Giải cứu 5 người bị mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM

Your browser does not support the video tag.

Cảnh sát phá cửa thang máy, cứu 5 người bị mắc kẹt.

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 5 người mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng18h15, ngày 18/12, thang máy của spa Cihan Beauty Center (đường Phan Văn Tri, phường 10, quận Gò Vấp) xảy ra sự cố khiến 5 người bị mắc kẹt. Sau đó, người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công nên báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Gò Vấp đã điều động 1 xe cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến nơi triển khai lực lượng, phương tiện cứu người.

Lực lượng chức năng phá cửa thang máy, giải cứu thành công 5 nạn nhân bị mắc kẹt.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trấn an những người mắc kẹt bên trong. Đồng thời, dùng khóa mở thang máy và sử dụng phương tiện phá dỡ Baratex giải cứu thành công 5 người.

Trước đó, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã sử dụng máy cắt thủy lực cơ tạo khoảng trống đưa 9 nạn nhân mắc kẹt bên trong thang máy ra ngoài an toàn.

Cụ thể, khoảng 9h40 ngày 12/11, nhân viên và khách đi thang máy xuống tầng hầm 1 phòng khám trên đường Trần Não, phường An Khánh thì xảy ra sự cố, cả nhóm bị mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu. Người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng không thành công nên báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức đã cử 1 xe chuyên dụng và 6 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Chỉ sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ, chiến sĩ đã giải cứu được 9 người mắc kẹt ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định.

Tác giả: Lương Ý

Nguồn tin: Báo VTC