Cảnh sát PCCC cạy cửa thang máy bị mắc kẹt, đưa 9 người ra ngoài an toàn

Khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12-11, Công an phường An Khánh (TP Thủ Đức) nhận được tin báo có người mắc kẹt trong thang máy trên đường 34, phường An Khánh. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP HCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức gồm 1 xe và 6 cán bộ, chiến sĩ đến địa điểm trên. Cảnh sát triển khai lực lượng, phương tiện chuyên dùng đã đưa được 9 người mắc kẹt bên trong thang máy ra ngoài an toàn.