Tro cốt của sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia đã được đưa về nước

Tro cốt của nam sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại Campuchia được bàn giao cho một cán bộ của Sở Cảnh sát tỉnh Gyeongbuk tại sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc) ngày 21-10 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap ngày 21-10, tro cốt của nam sinh viên đại học Hàn Quốc nghi bị băng nhóm tội phạm tra tấn đến chết tại Campuchia đã được đưa về sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), sau 74 ngày kể từ khi thi thể được phát hiện.

Tro cốt của sinh viên họ Park (hơn 20 tuổi) được vận chuyển về nước trên chuyến bay của Korean Air, một ngày sau khi cơ quan chức năng Hàn Quốc và Campuchia hoàn tất khám nghiệm tử thi chung tại Phnom Penh.

Park được cho là đã bị một đường dây tội phạm lừa sang Campuchia và được phát hiện tử vong ngày 8-8 gần núi Bokor - khu vực từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo việc làm và giam giữ công dân Hàn Quốc - chưa đầy một tháng sau khi rời quê nhà.

Cái chết của anh gây chấn động dư luận, buộc Chính phủ Hàn Quốc cử phái đoàn sang Campuchia để xử lý tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng nhắm vào công dân nước này.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra, bao gồm các xét nghiệm độc chất và ma túy.

Park rời Hàn Quốc hôm 17-7, nói với gia đình rằng anh tới Campuchia tham dự triển lãm. Ngày 8-8, thi thể anh được phát hiện trong một chiếc ô tô, trên cơ thể có dấu vết bị tra tấn.

Đầu tháng 10, công tố viên Campuchia đã truy tố ba công dân Trung Quốc bị cáo buộc sát hại Park. Tại Hàn Quốc, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm bị cho là người dụ dỗ anh mở tài khoản ngân hàng và sắp xếp chuyến đi.

Ngoài ra, ngày 21-10, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã phát lệnh bắt giữ 48 nghi phạm được đưa về từ Campuchia vì liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Nhóm này nằm trong số 64 công dân Hàn Quốc được hồi hương hôm 18-10. Trong đó, một người bị bắt ngay tại sân bay, năm người được thả, và 10 người còn lại sẽ ra tòa vào cuối ngày 21-10.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn