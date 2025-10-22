Cảnh sát Hàn Quốc đang xác minh tung tích 15 công dân chưa hồi hương từ Campuchia

Sở cảnh sát khu vực Nam Gyeonggi, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Theo Cơ quan cảnh sát khu vực Nam Gyeonggi ngày 22-10, từ tháng 1-2024 đến 18h ngày 20-10, đã có 44 trường hợp báo mất tích liên quan đến công dân Hàn từng xuất cảnh sang Campuchia, gồm 10 trường hợp trong năm 2024 và 34 trường hợp trong năm nay.

Trong số này, 18 người đã được xác nhận an toàn, 11 người trở về khai từng bị giam giữ hoặc bị thiệt hại tại Campuchia, hiện vẫn đang được điều tra. Riêng 15 người còn lại chưa về nước, cảnh sát đang phối hợp các cơ quan chức năng để xác định tung tích.

Trong nhóm 15 người này, chỉ hai người còn liên lạc được với gia đình, một người bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ, trong khi 13 người còn lại hoàn toàn mất liên lạc.

Theo báo cáo, phần lớn các trường hợp mất tích được người thân trình báo vì “không thể liên hệ được”.

Đáng chú ý, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi được báo mất tích ngày 9-10 sau khi cha anh trình báo với Sở cảnh sát Seongnam Sujeong, thuộc thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi rằng “con trai tôi có thể đang bị giam giữ ở Campuchia”.

Một phụ nữ trẻ khác, cũng ở độ tuổi 20, được báo mất tích ngày 19-10 khi mẹ cô khai với Sở cảnh sát Suwon Gwonseon, thành phố Suwon, cũng thuộc tỉnh Gyeonggi, rằng con gái bà đến Campuchia nhưng nay mất liên lạc và nghi bị giam giữ.

Trong tổng số 44 người mất tích, có 42 nam và 2 nữ, chủ yếu là người trẻ ở độ tuổi từ 20 - 30 tuổi (20 người ở độ tuổi 20, 16 người ở độ tuổi 30). Mục đích xuất cảnh của họ chủ yếu là đi làm việc, 9 người trong đó xuất cảnh với lý do du lịch.

“Chúng tôi đang phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia để xác minh hành tung, vị trí và tình trạng an toàn của những người chưa trở về”, một quan chức cảnh sát địa phương nói với Hãng thông tấn Yonhap.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn