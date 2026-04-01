Mano Polking, HLV giúp Thái Lan thắng Việt Nam sắp vô địch V.League

Lần đầu cho Polking?

V.League 2025/26 đã bước vào giai đoạn quyết định. 7 trận đấu đếm ngược cũng là lúc chứng kiến nhóm 4 đội đầu bảng là Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội nỗ lực tối đa, với hy vọng giành lại ngôi vô địch từ tay Nam Định. Ông Mano Polking khao khát ngôi vương hơn cả.

Suốt 2 năm qua, ông đã đồng hành và tạo được sự ổn định đáng kể cho đội bóng ngành công an. Nên nhớ trước HLV Mano Polking, CLB Công an Hà Nội trải qua chu kỳ chẳng mong muốn. Trung bình cứ khoảng 4 tháng, họ lại thay đổi “thuyền trưởng”. Đưa ra thống kê này để thấy rằng, HLV Polking đã tạo được niềm tin lớn đến thế nào trong mắt Ban lãnh đạo và cầu thủ Công an Hà Nội. Cùng với đội bóng, chiến lược gia người Brazil gốc Đức vô địch Cúp Quốc gia, giành ngôi Á quân giải vô địch CLB Đông Nam Á và lọt vào top 16 đội tại AFC Champions League Two.

HLV Mano Polking chờ danh hiệu vô địch V.League đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh: Đức Cường

Duy chỉ có một danh hiệu mà vị HLV này đau đáu, đó là chức vô địch V.League. Năm 2021, nhà cầm quân này không thành công với CLB TP.HCM. Hai mùa giải qua, ông cũng chưa thể giúp Công an Hà Nội trở lại đỉnh cao V.League. Trong bối cảnh Quang Hải cùng các đồng đội chỉ còn duy nhất một mặt trận để phấn đấu, cộng thêm khoảng cách tối thiểu 7 điểm so với đối thủ xếp sau, ông Polking hiểu rằng cơ hội để mình lần đầu chạm tay vào chiếc cúp V.League là rất lớn.

Liệu có bất ngờ?

Đúng là Công an Hà Nội rộng cửa vô địch V.League 2025/26. Nhưng Thể Công Viettel, Hà Nội và Ninh Bình vẫn mơ về cuộc lật đổ phút chót. Velizar Popov, HLV nóng tính nhất V.League từng 2 lần vô địch Cúp Quốc gia với Thanh Hoá. Ông được Thể Công Viettel mời về cũng chỉ để chinh phục thêm danh hiệu. Ngoài Cúp Quốc gia, như tuyên bố của chính HLV Popov ở đầu mùa giải, đội bóng áo lính cũng muốn trở lại ngôi vương V.League sau 6 năm.

Không sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Công an Hà Nội, nhưng Thể Công Viettel được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Bulgaria thực dụng đến lạnh lùng. Liên tục 6 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Văn Khang cùng các đồng đội thắng với cùng tỷ số 1-0. Hình ảnh của một Thể Công Viettel ổn định và vô địch V.League 2020 dưới thời HLV Trương Việt Hoàng đang được ông Popov thể hiện rõ tại mùa bóng này.

HLV Harry Kewell tạo luồng gió mới cho V.League - Ảnh: Phan Tùng

Bên cạnh làn gió Nam Mỹ và châu Âu, cuộc đua vô địch V.League còn chứng kiến dấu ấn của hai HLV ngoại đến từ Châu đại dương và Đông Á. Ninh Bình, CLB giàu có tiếp tục mời về HLV ngoại mang tên Bae Ji Won, sau một thời gian trao cơ hội cho ông Gerard Albadalejo người Tây Ban Nha và Vũ Tiến Thành. Cựu trợ lý người Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo khởi đầu suôn sẻ bằng chiến thắng mãn nhãn 3-0 trước PVF-CAND. Đây có thể là cơ sở để đội bóng cố đô thêm tin tưởng nhà cầm quân tới từ xứ kim chi trong giai đoạn về đích của mùa giải.

Cũng đóng vai trò “thợ hàn” như ông Bae Ji Won, cựu danh thủ Australia - Harry Kewell đang từng bước đưa Hà Nội trở lại đường ray chiến thắng. Tiếp quản vị trí từ ông thầy Nhật Bản - Makoto Teguramori, cựu tiền đạo nổi tiếng của Liverpool thuở nào giúp đội bóng Thủ đô giành 9 chiến thắng, bên cạnh 1 trận hoà và 5 thất bại. 4 trong 5 vòng gần nhất, Kewell cùng Hà Nội tạo nên những kết quả cách biệt trước các đối thủ “chiếu dưới”. Với Kewell, kỷ luật trong huấn luyện và tận hiến trong thi đấu là "kim chỉ nam" mà ông đã và đang áp dụng nhằm giúp Hà Nội nỗ lực cạnh tranh vị trí cao ở cuối mùa.

Sau 2 mùa giải chứng kiến HLV nội Vũ Hồng Việt thành công, mùa giải 2025/26 trở lại công thức HLV ngoại mang về ngôi vô địch. Liệu những HLV có kinh nghiệm ở V.League như Polking, Popov sẽ đăng quang hay các “thợ hàn” Kewell, Bae Ji Won có thể tạo nên bất ngờ?

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn