Ngôi sao U17 Thái Lan tự tin giành vé dự World Cup

U17 Thái Lan trong trận thua U17 Lào - Ảnh: FAT

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ mang 2 dòng máu Thái Lan - Đức David Gabert đã đưa ra phát biểu đáng chú ý về tham vọng của đội nhà.

Cụ thể, ngôi sao đội U17 Thái Lan nói: "Tôi thích lối chơi của Thái Lan và tính cách của các đồng đội. Mọi người đều cố gắng hòa thuận với nhau, điều đó khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn.

Chúng tôi đều muốn giành được vé tham dự World Cup U17, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu thông qua Giải U17 châu Á".

Gabert năm nay 16 tuổi, sinh tại Đức, hiện đang khoác áo CLB Rot-Weiss Oberhausen. Việc Gabert lựa chọn khoác áo đội trẻ Thái Lan gây nhiều sự chú ý trong cộng đồng bóng đá trẻ khu vực.

Chia sẻ về việc trở lại quê hương, Gabert nói: "Mọi người đều rất thân thiện với tôi. Tôi cũng đang cố gắng học tiếng Thái để cải thiện khả năng giao tiếp mỗi ngày. Không khí trong các buổi tập rất vui vẻ".

Phát biểu của Gabert trở nên đáng chú ý sau khi U17 Thái Lan bị loại sớm ở vòng bảng Giải U17 Đông Nam Á. Họ thậm chí thua sốc đội U17 Lào.

Dù vậy, sự thật là Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ cử đến giải đội U16, với phần lớn các cầu thủ nòng cốt của đội U17 - trong đó có Gabert đang âm thầm tập huấn tại Trại huấn luyện bóng đá Dynamic, nằm ở tỉnh Samut Prakan.

U17 Thái Lan đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho Giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào đầu tháng 5 tới. Họ nằm ở bảng A với chủ nhà Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar.

Trong khi đó, U17 Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Giải đấu có 16 đội, chia làm 4 bảng, đồng thời cũng mang tính chất vòng loại cho World Cup U17 2026 (diễn ra tại Qatar vào tháng 11).

Do World Cup U17 giờ đây có đến 48 đội tham dự, châu Á được phân bổ 8 vé. Chỉ cần vượt qua vòng bảng, tức nằm trong top 2 bảng đấu là có thể góp mặt ở World Cup U17.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn