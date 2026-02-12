Thái Công xây sân pickleball trong biệt thự triệu đô

Thái Công xây dựng sân pickleball đa công năng, chuyển đổi thành không gian tổ chức sự kiện khi cần thiết. Ảnh: Thái Công Quách/FB.

Trong bài đăng trên trang cá nhân ngày 3/2, nhà thiết kế (NTK) nội thất Thái Công chia sẻ hình ảnh về sân pickleball trong dinh thự triệu USD giữa trung tâm TP.HCM của mình. Theo bài viết, Thái Công cho biết khi pickleball trở nên thịnh hành tại Việt Nam, tình trạng thiếu sân chơi cũng trở nên phổ biến.

Hơn nữa, NTK này cũng nhận định rằng các hệ thống sân bãi hiện nay vẫn tập trung nhiều vào công năng, thiếu thẩm mỹ, thiếu riêng tư và thiếu sang trọng. Với những lý do trên, Thái Công quyết định xây dựng sân pickleball ngay trong khuôn viên căn biệt thự đắt đỏ, nhằm đáp ứng nhu cầu chơi thể thao của bản thân và bạn bè.

Ngoài ra, sân pickleball của Thái Công còn được sử dụng đa dạng công năng. Bên cạnh mục đích chơi thể thao, NTK này còn biến không gian trên thành địa điểm tổ chức sự kiện. Sân được lót toàn bộ bằng gỗ, tạo cảm giác ấm áp và êm chân. NTK cũng dựng sân khấu cho ca sĩ biểu diễn, bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng như một vũ trường ngoài trời.

Trước đó, ngày 1/2, Thái Công thu hút sự chú ý khi khoe căn biệt thự triệu USD tại TP.HCM. Theo bài đăng trên trang cá nhân, Thái Công cho biết căn biệt thự này được chính mình thiết kế kiến trúc và nội thất.

Trong những clip được chia sẻ trước đó, NTK này cho biết mời 100 khách đến buổi tân gia vào ngày 31/1. Căn nhà được đổi tên từ The Saigon Mansion thành Thái Công Mansion, cho thấy dấu ấn của gia chủ.

“Cuối cùng, ngôi nhà này không phải của một khách hàng nào đó, mà là ngôi nhà tôi kiến tạo cho chính mình. Ngay từ đầu, tôi tạo ra ngôi nhà này như một nơi để trở về. Một không gian sống riêng tư, nơi mỗi buổi sáng bắt đầu bằng ánh sáng tự nhiên tràn qua khung cửa cao, và mỗi buổi tối khép lại bằng ánh đèn vàng ấm, âm nhạc nhẹ và sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa thành phố”, trích bài viết của Thái Công.

Cũng theo NTK, từng tỷ lệ kiến trúc và món đồ nội thất đều được lựa chọn với tiêu chuẩn khắt khe mà Thái Công đã áp dụng cho giới thiệu cho giới thượng lưu nhiều năm qua. Không chi tiết nào trong căn nhà này xuất hiện với mục đích trang trí. Mọi vật đều có dấu ấn văn hóa và giá trị bền vững theo thời gian.

Không chỉ khoe căn biệt thự triệu USD, Thái Công còn đưa ra định nghĩa về sự sang trọng: “Sang trọng chưa bao giờ đồng nghĩa với phô trương”. Sau nhiều năm làm nghề, NTK nội thất không coi đây là công trình để chứng minh bản thân. Đối với Thái Công, đó không chỉ là một dinh thự, mà còn là tổ ấm của ông với Huy Yves.

Khi hình ảnh về biệt thự của Thái Công lan truyền trên mạng xã hội, nhiều luồng ý kiến được ghi nhận. Trong khi một số dành lời khen ngợi cho thiết kế xa hoa của căn nhà, nhiều người lại cho rằng phong cách bài trí này tương đối phô trương.

Sự kết hợp của nhiều món đồ dát vàng khiến tổng thể trở nên rối mắt. NTK bị cho là tham chi tiết khi bắt tay vào thiết kế, lựa chọn và sắp đặt nội thất cho căn biệt thự tại TP.HCM.

Ngay sau đó, Thái Công nhanh chóng lên tiếng phản bác lại “làn sóng” chê công trình của mình. Ông cho rằng những ý kiến này phần nhiều được đưa ra chỉ dựa trên một vài bức ảnh, vài góc chụp, mà không cần bước vào không gian thực tế, không chạm vào vật liệu, cũng không hiểu rõ mục đích sử dụng hay đối tượng khách hàng mà công trình hướng đến.

NTK khẳng định mình không phủ nhận quyền bày tỏ quan điểm của người xem, song nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa việc quan sát qua màn hình và trải nghiệm trực tiếp một không gian sống cao cấp.

Tác giả: Linh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn