Tay đua tử vong khi tham gia Giải đua xe mô tô ở Cần Thơ

Giải đua xe mô tô với sự tham gia tranh tài của 59 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ trên toàn quốc, tham gia thi đấu ở 3 hệ gồm: 19 vận động viên hệ phong trào, dòng xe 2 thì SUZUKI SPORT; 24 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 4 thì EXCITER dung tích xi lanh 150 phân khối; 16 vận động viên hệ chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì YAZ dung tích xi lanh 125 phân khối.

Giải đua có sự góp mặt của những tay đua nổi tiếng đến từ các câu lạc bộ đã có thành tích xuất sắc ở những năm qua trong làng đua xe mô tô thể thao trên toàn quốc.

Hiện trường tay đua gặp sự cố.

Quá trình diễn ra giải đua xe tại Sân vận động Cần Thơ vào chiều 30/4, tay đua Đ.H.Q.H (SN 1997) sử dụng phương tiện xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter 150cc đang điều khiển xe tiến vào khúc cua số 3 (vòng chạy thứ 10, vòng cuối của vòng chung kết), đã bất ngờ gặp sự cố mất lái.

Hậu quả, tay đua văng khỏi phương tiện và va đập rất mạnh xuống mặt đường đua, gây chấn thương nặng.

Tổ Y tế và cứu hộ trực chiến tiếp cận, hỗ trợ vận động viên.

Tổ Y tế và cứu hộ trực chiến của ban tổ chức đã tiếp cận hiện trường. Nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê sâu và được đội ngũ y tế đã thực hiện sơ cứu khẩn cấp, cố định vùng cổ và sử dụng xe cứu thương chuyên dụng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Dù đã được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu chữa và áp dụng các biện pháp y tế cao nhất nhưng do tình trạng thương tích quá nặng, đến rạng sáng 1/5, tay đua Đ.H.Q.H đã tử vong tại bệnh viện.

Tác giả: Như Anh

Nguồn tin: cand.com.vn