Hai anh em bị đuối nước khi tắm biển, 1 người tử vong

Chiều 1/5, tại bãi biển thuộc phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin đầu, khoảng 15h cùng ngày, em N.T.D (SN 2009, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc tắm, cả hai bị sóng cuốn ra xa bờ.

Em D. được sơ cứu rồi đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Phát hiện sự việc, một du khách đã kịp thời cứu người anh đưa vào bờ an toàn. Riêng em D. bị đuối nước, sóng cuốn mất tích. Người dân địa phương sử dụng mô tô nước tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khoảng 10 phút sau, nạn nhân D. được phát hiện, đưa lên bờ sơ cứu tại chỗ, rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Được biết, em D. cùng người thân từ TP Hồ Chí Minh đến du lịch Mũi Né và thuê villa lưu trú, chiều 1/5, khi tắm biển thì xảy vụ việc thương tâm trên.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn