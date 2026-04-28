Tây Bắc TP.HCM vào “đường băng” tăng trưởng nhờ lực đẩy từ 3 siêu dự án hạ tầng tỷ đô

Vành đai 3: "Huyết mạch" mới thổi bùng sức sống cho khu Tây Bắc

Dài hơn 76 km, tuyến đường vành đai 3 TP.HCM dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Anh Nguyễn Văn Minh, 45 tuổi, đã sống tại Hóc Môn (cũ) hơn 20 năm. Mỗi sáng, anh phải thức dậy từ 6h để kịp đến văn phòng ở phường Sài Gòn lúc 8h.

"Ngày nào cũng một hành trình hơn 1 giờ đồng hồ qua “con đường đau khổ” Quốc lộ 22 đầy bụi bặm và thường xuyên kẹt xe. Nhưng giờ nhìn đại công trường Vành đai 3 hình thành, tôi bắt đầu nghĩ về những buổi sáng thong dong đi làm mà chỉ mất chưa đầy nửa tiếng", anh Minh chia sẻ.

Giấc mơ của anh Minh hoàn toàn có cơ sở. Với quy mô 6-8 làn xe, tốc độ thiết kế lên tới 100 km/h, siêu dự án dự kiến hoàn thiện vào quý 4/2026 sẽ tạo nên một cuộc "cách mạng thời gian": quãng đường từ Hóc Môn về trung tâm TP.HCM sẽ được rút ngắn kỷ lục từ 90 phút xuống chỉ còn khoảng 25-30 phút.

Không dừng lại ở đó, Vành đai 3 còn đóng vai trò là "phễu kết nối" trực tiếp, đưa cư dân, hàng hóa từ Tây Bắc chạm tới hệ thống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành một cách nhanh chóng, mở ra cánh cửa giao thông toàn cầu ngay trước hiên nhà.

Kinh nghiệm cho thấy, khi hạ tầng hoàn thiện, kinh tế xã hội khu vực sẽ phát triển đột biến, đặc biệt là thị trường BĐS. Vào thời điểm Vành đai 2 thông xe năm 2015, giá bất động sản dọc trục đã tạo nên một cơn địa chấn với mức tăng bình quân 120% chỉ trong 3 năm đầu. Vành đai 3 phía Tây hiện nay cũng đang mang trong mình mã gen bùng nổ tương tự, thậm chí mạnh mẽ hơn.

Đó cũng là lý do ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, khi còn là Chủ tịch UBND TP.HCM đã ví von Vành đai 3 là "Con gà cao sản đẻ trứng vàng". Bởi khi hình thành, tuyến đường này sẽ tạo động lực khổng lồ, mở ra hướng mới cho đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ của cả vùng Tây Bắc.

Metro số 2: Xóa nhòa khoảng cách, kết nối Tây Bắc vào thẳng trung tâm

Metro số 2 kết nối Bến Thành - Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển từ Tây Bắc về trung tâm xuống chỉ còn khoảng 15 - 20 phút

Nếu Vành đai 3 là mạch máu kết nối vùng thì Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và đoạn kéo dài Tham Lương - Củ Chi chính là "đường tắt" chiến lược đưa Tây Bắc thẳng tiến vào lõi trung tâm TP.HCM. Với metro, khái niệm "xa" hay "gần" không còn được đo bằng cây số nữa, mà được định nghĩa lại bằng số phút.

Theo Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM Nguyễn Quốc Hiển, tuyến Metro này sẽ góp phần quan trọng giải quyết nhu cầu đi lại của người dân từ trung tâm về phía Tây Bắc và ngược lại.

"Metro số 2 là tuyến xuyên tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang lại hiệu quả giao thông vượt trội. Lưu lượng khách dự báo sẽ cao hơn con số 50.000 - 60.000 khách mỗi ngày hiện nay của tuyến Metro số 1", ông Hiển nhấn mạnh.

Hãy tưởng tượng một buổi sáng của tương lai không xa: Một chuyên gia công nghệ đang sống tại đại đô thị ở Tây Bắc chỉ cần vài bước chân ra nhà ga, thong thả đọc báo trên tàu điện ngầm và chạm chân đến ga Bến Thành sau khoảng 15 - 20 phút. Con số không chỉ là kỷ lục về kết nối, mà còn xóa bỏ hoàn toàn "định kiến địa lý" gắn với vùng đất này bấy lâu nay.

Với người dân Hóc Môn, Metro số 2 chở theo cả hy vọng về một cuộc sống hiện đại, nơi người dân có thể hưởng thụ không gian xanh thoáng đãng phía Tây Bắc mà vẫn kết nối "chớp mắt" với nhịp đập kinh tế sôi động nhất cả nước.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: Mở toang cửa ngõ giao thương quốc tế tỷ đô

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài - "cửa ngõ tỷ đô" biến Tây Bắc thành trung tâm logistics và giao thương xuyên biên giới

“Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là mắt xích hạ tầng thiết yếu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và tháo gỡ điểm nghẽn tại cửa ngõ Tây Bắc thành phố”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu trước khi nhấn nút khởi công tuyến cao tốc vào ngày 19/12/2025.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khi đó cũng đánh giá tuyến cao tốc này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi giảm áp lực cho hệ thống đường nội đô, tăng cường kết nối vận tải hàng hóa từ các KCN, khu kinh tế cửa khẩu về trung tâm TP.HCM.

Theo nhiều chuyên gia, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài còn là hạ tầng chiến lược biến khu vực Tây Bắc thành tâm điểm giao thương xuyên biên giới. Sau khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến cao tốc này sẽ là "phễu hút" dòng vốn FDI và năng lượng kinh tế từ hành lang Đông - Tây đổ về. Đồng thời, việc kết nối trực tiếp với thị trường Campuchia thông qua cửa khẩu Mộc Bài cũng sẽ tạo ra một trục kinh tế không biên giới, nơi hàng hóa và tri thức lưu thông không vật cản.

Với lợi thế đó, cùng tầm nhìn trở thành "Đô thị Tri thức & Công nghệ" theo Nghị quyết 57, khu vực Tây Bắc TP.HCM đang đứng trước vận hội trở thành trung tâm logistics và công nghiệp công nghệ cao của khu vực. Đồng thời, Tây Bắc cũng sẽ là đất lành cho các trung tâm R&D, các tổ hợp công nghiệp 4.0 về “làm tổ”.

Hạ tầng tỷ đô đổ bộ không chỉ là những con số về chiều dài hay số làn xe, mà chính là những nét cọ mạnh mẽ vẽ lại hoàn toàn diện mạo và giá trị của vùng đất Tây Bắc. Khi "cơn lốc" hạ tầng Vành đai 3, Metro số 2 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đồng loạt ập đến, những bức tường định kiến về sự xa xôi, cách trở của Tây Bắc bấy lâu sẽ chính thức bị phá bỏ. Và từ nền móng vững chãi ấy, một cực tăng trưởng năng động của siêu đô thị TP.HCM đang vươn lên từng ngày.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn