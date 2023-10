Tập trung hỗ trợ người dân sau cơn lũ

Sáng 01/10/2023, đoàn công tác của Công an huyện Quỳ Châu do đồng chí Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện đã đến thăm hỏi, động viên và trao mỗi suất quà trị giá từ 500.000 đồng - 1.000.000 đồng cho các hộ dân tại xã Châu Tiến, Châu Bình, thị trấn Tân Lạc và CBCS trong đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề đợt lũ vừa qua; hỗ trợ Công an xã Châu Tiến, Châu Bình và Công an thị trấn Tân Lạc mỗi đơn vị 05 triệu đồng. Với tổng số tiền hỗ trợ hơn 60 triệu đồng.

Công an huyện Quỳ Châu trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Đây là số tiền được trích từ nguồn đóng góp của CBCS Công an huyện Quỳ Châu. Món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm ấm áp, sẻ chia cùng tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành, đùm lá rách” của CBCS Công an huyện Quỳ Châu với Nhân dân trên địa bàn, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống sau đợt lũ lụt vừa qua.

Song song với đó, Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục tăng cường CBCS, phối hợp với Công an các xã giúp đỡ chính quyền địa phương, các trường học và bà con Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

CBCS Công an huyện Quỳ Châu giúp các trường học trên địa bàn dọn dẹp sau lũ

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày cuối tháng 9/2023 đã khiến nhiều ngôi nhà, trường học trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An ngập sâu, đường sá bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ gia đình lâm cảnh trắng tay chỉ sau một đêm. Ngay từ khi mưa lũ về, CBCS Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp với các lực lượng khác, không quản ngại khó khăn, gian khổ băng mình trong mưa lũ giúp Nhân dân vận chuyển đồ đạc, phân luồng giao thông; cùng Nhân dân khắc phục những hậu quả do lũ gây ra.

CBCS Công an huyện Quỳ Châu giúp người dân trên địa bàn dọn dẹp sau lũ

Với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên của Công an huyện Quỳ Châu đã được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao; để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an “bản lĩnh, nhân văn”, “Vì Nhân dân phục vụ”.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn