Trắng đêm sơ tán người dân và tài sản

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua, trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Nghệ An có mưa lớn kéo dài kèm lốc, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị ngập, sạt lở và chia cắt cục bộ. Trên các khe suối có cầu tràn, có nhiều điểm nước dâng cao, ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Tại huyện Tương Dương, nhiều tuyến đường liên xã, nước lũ dâng cao, gây chia cắt các bản tại xã Tam Thái, xã Tam Hợp; một số nhà bị tốc mái. Tại huyện Quế Phong, mưa lớn gây sạt lở ở 16 điểm, 13 bản bị cô lập, hàng chục ngôi nhà bị ngập. Tại các huyện Quỳ Hợp, Qùy Châu, Kỳ Sơn, nước lũ ở các sông suối gây ngập cục bộ một số cầu tràn…

Mưa lũ xuất hiện tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình trên, Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương án giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lớn; tổ chức tuyên truyền, vận động di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn đến từng nhà hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi; đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; dọn dẹp các tuyến đường bị cây cối, đất đá chắn lấp…

Một số hình ảnh các chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An cùng người dân tránh lũ:

Hỗ trợ người dân qua các điểm ngập.

Vận chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn

Hỗ trợ lương thực thiết yếu cho nhân dân.

Đưa người già yếu đến nơi an toàn.

Xử lý cây cối gãy đổ, đảm bảo giao thông xuyên suốt - nguồn ảnh CANA.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn